مقتل مسلح من “قسد”.. والميليشيا العميلة تصعّد اعتداءاتها على الباغوز والمنصورة

قتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين أطلقوا النار على أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الطبقة، إلى الغرب من مدينة الرقة بنحو 55 كم، ما أدى إلى مقتله على الفور، ولفتت إلى أن مجموعات من الميليشيا الانفصالية فرضت طوقاً حول المدينة ونفذت أعمال تفتيش لعدد من الحارات السكنية والسيارات، فيما واصلت تلك الميليشيات اعتداءاتها على الأهالي في منطقة الجزيرة، حيث اختطفت عددا من الشباب من قريتي الباغوز والمنصورة بريفي دير الزور والرقة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات من مسلحي ميليشيا “قسد” اقتحمت قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الخوف والذعر سادت بين المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، نتيجة هذا السلوك العدواني الذي تقوم به تلك الميليشيا المسلحة بين الحين والآخر.

وفي الريف الغربي للرقة ذكرت مصادر أهلية أن الميليشيا الانفصالية أقامت حواجز بين القرى المحيطة ببلدة المنصورة وأوقفت السيارات المارة والأهالي وخطفت عددا من الشبان لزجهم عنوة للقتال في صفوفها والعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي سياق متصل لفتت المصادر إلى أن ميليشيا قسد قامت بمداهمة منزل في ناحية الهول شرق مدينة الحسكة واختطفت على إثرها امرأة وطفلها كانت قد هربت من المخيم عن طريق شبكات التهريب التي يقودها بعض عناصر قسد لتهريب نساء داعش وعوائلهم من المخيم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

في الأثناء شهد مخيم الهول بريف مدينة الحسكة الشرقي أعمال شغب لنساء من تنظيم “داعش” الإرهابي بالتزامن مع عصيان ينفذه إرهابيو التنظيم في سجن الثانوية الصناعية بحي غويران بالمدينة.

وأفادت مصادر من داخل المخيم بأن مخيم الهول، الواقع تحت سيطرة ميليشيا قسد، يشهد أعمال شغب وفوضى تثيرها نساء من تنظيم “داعش” الإرهابي حيث قطعن الطرقات ومنعن عمال الإغاثة من الدخول إليه. وبينت المصادر أن الميليشيا شددت الإجراءات الأمنية في محاولة للسيطرة على الموقف داخل المخيم.

بالتوازي، أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وانفجر اللغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيام أحد الفلاحين بحراثة أرضه بجرار زراعي في محيط قرية الرهجان بريف سلمية الشرقي ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالجرار.