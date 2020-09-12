أقمار صناعية تعرض الإعلانات من الفضاء

بدأت شركة “أفانت سبيس” الروسية إنتاج قمرين صناعيين اختباريين لإثبات إمكانية عرض الإعلانات في السماء ليلا.

وقال مؤسس الشركة أنتون أوسكوفسكي: بدأنا إنتاج قمرين صناعيين سيحلقان إلى الفضاء، ومن المقرر إطلاقهما عام 2022 وهناك خياران: إما سيتم تسليم الأقمار الصناعية إلى محطة الفضاء الدولية وإطلاق رواد الفضاء للأقمار في رحلة طيران أثناء الخروج إلى الفضاء المفتوح أو إطلاقهما في المدار بواسطة مركبة الشحن بروغريس.

وتعتزم الشركة إطلاق أقمار صناعية مع ضوء ليزر على متنها إلى المدار لعرض إعلانات من الفضاء ومن المخطط أن تكون الأقمار الصناعية قادرة على الاصطفاف في نقوش أو علامات تجارية.