المهندس عرنوس يتفقد على رأس وفد حكومي المناطق التي تعرضت للحرائق بريف حماة الغربي

بدأ المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي مؤلف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والزراعة اليوم جولة تفقدية على المناطق التي تعرضت للحرائق بريف حماة الغربي للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الحرائق في تلك المناطق ومتابعة أوضاع الأهالي فيها.

وخلال لقائه كوادر الإطفاء وحراج الغاب أمام المصرف الزراعي في شطحة أكد المهندس عرنوس أن الحكومة ستعمل على تعويض ما خسرته الثروة الحراجية جراء الحرائق عبر تكثيف خطط التشجير في المناطق المتضرر.

يتبع ..