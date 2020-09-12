كمية الشوكولاته الممكن تناولها دون ضرر

ذكرت الخدمة الصحفية لهيئة حماية المستهلك الروسية إنه لا يجب لأي شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة أن يتناول ما يزيد عن 50 غراما من الشوكولاته في المرة الواحدة، وعليه ألا يتناولها أكثر من مرتين في الأسبوع. وأكدت أنه لا ينصح قطعا بتناول الشوكولاته للأطفال دون سن الثالثة، لأنها لن تجلب أي فائدة، وهذا المنتج ثقيل للغاية على معدة غير مستعدة.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات ينصحون بتناول 20 غراما بما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع.

وشددت الهيئة على أن الشوكولاته مفيدة في كميات محددة، فهي تزيد الكفاءة والتركيز وتحفز النشاط العقلي، ومضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاته تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتقوية جهاز المناعة، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الشوكولاته تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى السمنة ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للشوكولاته في 13 أيلول من كل عام.