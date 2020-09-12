مقتل وإصابة عدد من مسلحي “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور

قتل مسلح وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد”، التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي، في هجمات متفرقة نفذها مجهولون ضد تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر أهلية إن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل جراء انفجار لغم زرعه مجهولون في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وفي ريف دير الزور لفتت المصادر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لميليشيا (قسد) أثناء مرورها في قرية ماشخ شرق المدينة، كما تعرضت سيارة عسكرية أخرى لهجوم بعبوة ناسفة تابعة للميليشيا ذاتها في محيط بلدة ذيبان شرق دير الزور وأسفرت هذه الهجمات عن وقوع إصابات في صفوف مسلحي قسد.

هذا وتواصل ميليشيا قسد ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين ضمن المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف عدد من الشبان في مدينة القامشلي بغرض سوقهم إلى القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات من ميليشيا قسد اقتحمت عددا من المنازل في القامشلي واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته وخلال اقتحامهم بلدة درنج شرق دير الزور أطلق مسلحو ميليشيا قسد النار على شاب من سكان البلدة ما تسبب بإصابته.