بكين لـ واشنطن: تقرير البنتاغون استفزاز صارخ

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الاتهامات الواردة في التقرير الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية في الأول من الشهر الحالي حول التنمية العسكرية والأمنية الصينية لعام 2020 لا أساس لها من الصحة.

ونقل موقع وزارة الدفاع الصينية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان قوله أمس الأحد: إن التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أدى إلى تحريف سياسات الدفاع والاستراتيجيات العسكرية للصين، وأعربنا عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة للتقرير، وقدمنا احتجاجات شديدة للولايات المتحدة، معتبرا أن التقرير يهدف إلى تضخيم ما يسمى التهديد العسكري الصيني، حيث أساء تفسير سياسة الدفاع الوطني الصينية، والاستراتيجيات العسكرية، مشددا على أن جيش التحرير الشعبي الصيني، بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، يضع في اعتباره دائما هدفه الأساسي المتمثل في خدمة الشعب بإخلاص.

ولفت المتحدث إلى أن إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلك “استفزازا وعمل هيمنة صارخا”. وشدد على أن بلاده لا تشكل خطرا على أحد، معربا ًعن تصميم العسكريين الصينيين الثابت على حماية السلام الدولي والإسهام في التنمية الدولية ودعم النظام العالمي.

وأشار إلى الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها واشنطن بصورة غير مشروعة خلال السنوات الـ20 الماضية كلفت أكثر من 800 ألف شخص أرواحهم وشردت عشرات الملايين.

وتتزامن هذه التصريحات مع توتر متزايد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على خلفية قضايا، عديدة بينها هونغ كونغ والخلافات التجارية بين البلدين وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي.