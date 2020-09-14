مسؤولية مشتركة للأهل والمدرسة في توعية التلاميذ من مخاطر كورونا

تحمل العودة إلى المدارس هذا العام تحديا لوعي أفراد المجتمع وقدرتهم على تحقيق التوازن بين ضرورة التحصيل العلمي والحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا ليبرز دور الكادر التدريسي والأهل في متابعة أبنائهم وتوعيتهم بشكل دائم لإتباع اجراءات الحماية اللازمة، وفق اختصاصي طب الأطفال الدكتور معروف الموصللي، والذي أوضح أن دور أهالي التلاميذ والطلاب يأتي من خلال مراقبة سلوك أطفالهم وتعليمهم الالتزام بغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد العطاس والسعال بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية والتأكيد عليهم بضرورة استخدام المنديل أو مرفق اليد عند السعال أو العطاس وعدم لمس الفم والعينين وحتى الانف قبل غسل اليدين وفي حال عدم توافر الماء والصابون يمكن اللجوء للمعقمات الكحولية مشيرا الى ضرورة التأكيد عليهم بعدم الاقتراب من زملائهم بشكل كبير.

ورأى الدكتور الموصللي ضرورة الدعم النفسي للطفل في الفترة الأولى لبداية العام الدراسي وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إثارة الذعر بين أفراد المجتمع ما ينعكس بطريقة سلبية على نفسية الطفل وعدم رغبته بالذهاب للمدرسة.

وحول أهمية ارتداء الكمامة في المدراس ودورها في الوقاية من الإصابة أوضح الدكتور الموصللي بأنها تقلل من القطيرات الصادرة من الفم والانف أثناء الكلام أو السعال والعطاس والتي قد تحمل الفيروسات المعدية مهما كان نوعها ما يقلل احتمالية نقل العدوى لافتاً إلى شروط ارتدائها بالشكل الصحيح في أماكن الازدحام مثل الباص وأبواب الدخول والخروج من المدرسة ومسكها من الحمالات المطاطية دوماً والاحتفاظ بها ضمن عبوة خاصة نظيفة عند نزعها من الوجه وتمييزها لكي يمنع التشابه مع كمامة طفل آخر وعدم تبادل الكمامات بين الأطفال ووجود كمامة احتياطية.

وعن دور المدرسة أوضح الدكتور الموصللي أهمية تأمين وسائل التباعد الاجتماعي كالتقليل من عدد الطلاب ضمن الصف الواحد إضافة إلى تعقيم المقاعد والأبواب والمرافق العامة بشكل يومي مشيراً إلى ضرورة قياس درجة حرارة الأطفال قبل الدخول للمدرسة وتبرير غياب أي طفل مريض حتى شفائه ومساعدته باستدراك ما فاته من دروس بالتنسيق مع ذويه.

وعند العودة للمنزل بين الدكتور الموصللي ضرورة تبديل الملابس وغسل اليدين جيداً وعلى جميع المحيطين بالطفل أن يشرحوا له أهمية تلك الإجراءات في حمايته وحماية أهله وزملائه من الإصابة بالفيروس.

وفي حال الاشتباه بإصابة الطفل بالفيروس يتوجب على الأهل وفق الدكتور الموصللي عزله في المنزل واستشارة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض التالية كارتفاع الحرارة وسيلان الأنف والزكام والسعال وألم البلعوم إضافة إلى التعب وألم بالعضلات وغثيان وإقياء وإسهال ونقص الشهية.

عالمياً أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 924714 شخصا حول العالم منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي. ووفق بيانات أصدرها موقع وورلد ميتر فإن عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بلغ 28952983 إصابة فيما بلغت الوفيات 924714 حالة والمتعافون 20815931 شخصا.

وفي روسيا أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي اليوم تسجيل 5449 إصابة جديدة بالوباء في 84 إقليما روسيا مقابل 5488 إصابة أمس إضافة إلى 94 حالة وفاة جديدة مقابل 119 وفاة أمس.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 1062811 منها 18578 حالة وفاة في حين تماثل 2690 مريضا للشفاء من المرض منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 876225 شخصا.

بدورها سجلت الفلبين اليوم 3372 إصابة جديدة و79 حالة وفاة أخرى ليصل إجمالي الإصابات إلى 261216 وهو أعلى عدد إصابات بالمرض في منطقة جنوب شرق آسيا والوفيات إلى 4317.

وفي إندونيسيا أظهرت بيانات لوزارة الصحة تسجيل 3636 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 218382 والوفيات إلى 8723 وهي أكبر حصيلة وفيات بالمرض في منطقة جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن تعيد العاصمة جاكرتا فرض قيود صارمة وواسعة النطاق اعتبارا من غد لاحتواء انتشار المرض في المدينة الكبيرة.

وفي التشيك أعلنت وزارة الصحة عن 1541 إصابة جديدة بالفيروس.. وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية الألف حيث تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي وقد شددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.

كما أعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل نحو 95 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1114 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الهند ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ 94372 حالة وأصبحت 4754356 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 78586 حالة.

وفي إيران أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 128 وفاة و9208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت سادات لاري في تصريح لها اليوم إن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى 23157 وارتفع عدد الإصابات إلى 402029 فيما تعافى 346242 شخصاً.

عربياً أعلنت وزارة الصحة في تونس عن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للحالات في البلاد 6635 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 686 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 239 وفاة بينما بلغ عدد الإصابات 23669 إصابة.