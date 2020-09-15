بدء الاستعدادات لمعرض الخريف السنوي

بدأت الاستعدادات لإقامة معرض الخريف السنوي “مهرجان الفنون التشكيلية” السوري الذي تقيمه وزارة الثقافة- مديرية الفنون الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين في كل عام، ويعتبر من أعرق الفعاليات التشكيلية وأهمها فقد انطلق هذا المعرض منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وسيشارك في هذا المعرض التشكيليون السوريون من جميع المحافظات، حيث يتم التواصل عبر مديريات الثقافة وفروع الاتحاد ومن ثم تتجمع الأعمال في دمشق لتعرض على اللجنة المختصة في تقييم الأعمال لعرضها أو اقتنائها.

وحددت مديرية الفنون في إعلانها منذ أيام نهاية شهر أيلول موعدا نهائيا لقبول الأعمال مرفقة مع صورة عالية الدقة وموجز عن سيرة الفنان.

وتصل عدد المشاركات إلى الـ200 عمل متوزعة في اتجاهات الحفر “الغرافيك” والتصوير الزيتي والنحت والأعمال التركيبية وأعمال الفيديو آرت، كما سيرافق المعرض ومن خلال برنامج الأيام التشكيلية عدد من الندوات النقدية ستنشر في برنامج خاص عن المديرية يشارك فيها مجموعة من النقاد والإعلاميين والفنانين.

ومن المتوقع لمعرض هذا العام مشاركة واسعة من الفنانين بأعمالهم الجديدة والمنافسة التي سترفع من سوية المعرض خاصة وأن لجنة التحكيم ستشدد على تحقيق سوية عالية للمعرض تتجاوز أعمال معرض العام الماضي الذي أقيم في خان أسعد باشا التاريخي.

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