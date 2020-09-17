لوكاشينكو: أوكرانيا أصبحت معقلاً للاستفزازات السياسية ضد بيلاروس

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن أوكرانيا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وأتباعهما يحاولون زعزعة استقرار بلاده. وأشار لوكاشينكو في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أن أوكرانيا أصبحت معقلاً للاستفزازات السياسية ضد بيلاروس.

وأضاف كان هناك مخطط منظم يبدأ من خلال احتجاجات صغيرة تبدأ بالتحول إلى مظاهرات شعبية كبيرة تضم الآلاف من الناس وكانت الخطة هي الاستيلاء على المباني الحكومية والمرافق العامة.

وأشار لوكاشينكو إلى أن القوى المنظمة لهذه الاحتجاجات كانت تعتمد على الدعم المالي الغربي إضافة إلى الدعم السياسي والإعلامي لها مبيناً أن الدول الغربية حاولت استخدام المجموعات المتطرفة للوصول إلى أهدافها ومخططاتها وكلفت العديد منهم إدارة الاحتجاجات وتنظيم المظاهرات غير المرخصة إضافة إلى قيامها بالدعوة إلى النزول إلى الشارع والتحريض على الدولة وأجهزتها الأمنية.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية قامت باعتقال المتهمين بتنظيم التحركات غير القانونية في البلاد وقال “نعلم من الذي يقوم بتنظيم وتمويل هذه الأعمال وستتم محاسبته قريباً

في سياق متصل أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تقوم بدور رئيسي في الأحداث التي تشهدها بيلاروس.

ونقلت سبوتنيك عن مدير الاستخبارات سيرغي ناريشكين قوله خلال تلاوته لتقرير أمني إن الاحتجاجات منذ البداية منظمة ومنسقة جيداً مع الدول الخارجية ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدى هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في الأحداث الجارية في بيلاروس.

وأشار ناريشكين إلى أن ما يجري في بيلاروس من أحداث لا علاقة لأهدافها بمصالح المواطنين فيها تمثل “انقلاباً”