مقتل مسلحين من “قسد” في تل السمن وتفجير عبوة ناسفة في السوسة

وقع قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة بريفي الرقة ودير الزور وذلك بالتوازي مع تنامي الرفض الشعبي الواسع لوجودها في مناطق انتشارها بمنطقة الجزيرة.

ففي الرقة أفادت مصادر محلية بمقتل اثنين من مسلحي ميليشيا قسد برصاص مجهولين قرب بلدة تل السمن شمال الرقة بالتوازي مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للميليشيا في محيط قرية أبو شارب بالريف ذاته.

وفي الإطار ذاته ذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة استهدفت مبنى ما يسمى دار المرأة التابع لميليشيا قسد في بلدة السوسة شرق دير الزور مبينة أن عناصر الميليشيا فرضت طوقا أمنيا حول المبنى ولم ترشح معلومات عن وقوع قتلى ومصابين وحجم الأضرار هناك.

في الأثناء أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملا بمواد عسكرية ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 58 آلية من شاحنات وناقلات تحمل لوحات إسمنتية مع عدد من المدرعات العسكرية الأمريكية سلكت بعد ظهر اليوم خط الأوتوستراد المتجه إلى مدينة القامشلي.

بالتوازي، أصيب شخصان بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة قرب حديقة المطار بمدينة درعا.

وذكرت مصادر أهلية أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في مدينة درعا انفجرت قبل ظهر اليوم ما تسبب بإصابة شخصين بجروح أحدهما جروحه بليغة ووقوع أضرار في المكان مشيرة إلى أنه تم إسعاف الجريحين لتلقي العلاج.