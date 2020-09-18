اشتياق
الجندي العربي السوري الجريح سامر عيسى
أشتاق حدّ الحنين..
لأوقاتٍ ولا أرجو بواقعها أن تعود..
حين صلّيتُ آخر ركعتين من وقوف..
حين عقَدتُ للمرة الأخيرة شريط حذائي..
أشتاق لوقتٍ قضيته بين صليات الرصاص وصلوات الأنبياء..
لأوقاتٍ قضيتها في صحبة الشهداء..
لقَعْقعة القذائف في ليل الشتاء..
لرائحة التراب المعطّر بالدماء..
للحظةٍ زرعتُ بها قدماي في أرض الفداء..
حين ارتمَيتُ مضرّجاً فاستقبلتني برحمةٍ عباءة الحوراء..
هذا الحنين قضيةٌ عن وصفها عجز الكثير من الشعراء..
آياتُ عشقٍ ساقها في لحظةٍ قدسيةٍ وحي السماء..