لجنة الاستيعاب: قبول جميع الناجحين بالثانوية في الجامعات والمعاهد

قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 139588 طالباً بزيادة نحو 24 ألفاً عن العام الماضي، مع مراعاة التوزع الجغرافي للطلاب بحيث يتم استيعاب القسم الأكبر منهم في الجامعات الموجودة بمحافظاتهم تخفيفاً للعبء المالي عن الأهالي.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي العام والموازي والمفاضلة في الفرع العلمي واعتماد رغبة السنة التحضيرية عام وموازي والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة في بطاقة واحدة للمفاضلة واعتماد نسبة للتعليم الموازي 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية والمعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة المواءمة بين سياسة الاستيعاب الجامعي وجودة العملية التعليمية واستثمار رأس المال البشري بالشكل الأمثل وفق رؤية استراتيجية تقوم على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتقاني من خلال توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجيه وضرورة تبادل الخبرات مع الدول الصديقة وزيادة فرص التبادل الثقافي والعلمي والقيام بإجراءات تحفيزية للخريجين مشيراً إلى ضرورة العمل لاستعادة ألق الجامعات السورية من خلال تطوير الخطط الدراسية والمناهج والتركيز على الجوانب التطبيقية وبرامج التدريب وتحديث التجهيزات والمخابر.

واستعرض وزير التعليم العالي الإجراءات المتخذة لتأمين متطلبات القبول الجامعي من خلال زيادة عدد مراكز المفاضلة وتأمين مستلزماتها وزيادة فترة التقدم إليها لمنع حدوث ازدحام مراعاة لشروط السلامة الصحية مع زيادة المدة الزمنية لبعض المراكز وتشكيل لجان إرشاد وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وأكدت اللجنة على وضع خطة لتحسين واقع المدن الجامعية والخدمات المقدمة للطلاب وإحداث وحدات سكنية جديدة وزيادة عدد الطلاب المتقدمين للثانويات المهنية والمقاعد المخصصة لخريجي المعاهد التقانية في الكليات التطبيقية وتطوير نظام التعليم فيها.