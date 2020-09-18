“كورونا.. الانحسار أو الانتشار” في حماة

حماة – منير الأحمد:

أقامت مديرية الثقافة بحماة بالتعاون مع مديريات الصحة والأوقاف والهلال الأحمر العربي السوري – فرع حماة، ندوة توعوية بعنوان “كورونا.. الانحسار أو الانتشار.. واقع مجتمع”، شارك فيها صالح مطر مدير الأوقاف ود. سعد شومل رئيس دائرة برامج الصحة العامة وعبد الكريم الصمصام منسق فريق الإسعاف في الهلال الأحمر، وأدارها المهندس مجد حجازي معاون مدير الثقافة.

وتم التأكيد على أهمية تقديم إرشادات ونصائح أخلاقية وطبية وإسعافية متعلقة بوباء كورونا، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية والنظافة العامة وأن يكون كل فرد في المجتمع على درجة عالية من الوعي المطلوب في حالات الأوبئة، فضلاً عن التشديد على الالتزام بالتباعد المكاني بين الأفراد والحذر من الأماكن المزدحمة التي لا تتطابق مع الشروط الاحترازية ضد فيروس كورونا، فالاستهتار من البعض سيؤدي إلى نتائج كارثية، مؤكدين أن مجابهة الفيروس تكون بتقوية مناعة الجسم من خلال تناول الخضار الموجودة في متناول الجميع والابتعاد عن تناول الدواء عشوائياً بدون استشارة طبيب.

كما تم الإرشاد لكيفية التصرف في حال الإصابة من قبل الأفراد والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية من مراكز صحية ومستشفيات ومنظومات الإسعاف التي تخدم في المحافظة عبر تعاملها مع الحالات المصابة أو المشتبه بها. وتم التوضيح بأن هذا الوباء وبحسب منظمة الصحة العالمية هو في مرحلة انحسار ولكن لم ينته ويجب حاليا أخذ الحذر عند عودة الأطفال للمدارس وقدوم فصل الشتاء لكي لا نعود إلى مرحلة الانتشار.