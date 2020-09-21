“البريد”: إطلاق السوق الإلكترونية قريباً لحماية المواطن من التضليل

دمشق- ميس خليل

تستكملُ المؤسّسة السورية للبريد تنفيذ خطة عملها الطموحة للمرحلة القادمة، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدّمة للزبائن وتحقيق موقع متميّز في السوق البريدية، من خلال الاعتماد على التقنيات الجديدة وأتمتة العديد من الخدمات البريدية ودخول عالم التسوق الإلكتروني وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

مدير عام مؤسّسة البريد المهندس حيان مقصود أوضح لـ “البعث” أن هناك العديد من الخدمات الجديدة التي سيتمّ تقديمها، حيث تمّ الاتفاق مع الجامعة الافتراضية ليدفع طلاب الجامعة الرسوم المتوجبة عليهم عبر المكاتب البريدية المنتشرة في جميع المحافظات السورية، ما يوفر عناء التنقل عليهم، خاصة وأن عدد الطلبة المستفيدين يبلغ نحو 35 ألف طالب.

التأمين بمختلف أشكاله

تقديم خدمة التأمين بمختلف أشكاله الإلزامي والصحي، سيكون عبر مكاتب البريد، وهي قيد التجريب في مكان واحد في دمشق، وذلك -وفقاً لمقصود- بهدف اختبار الخدمة وطريقة تقديمها ومن ثم تعميمها على كافة المكاتب البريدية، كما تتجه المؤسّسة لتطبيق مشروع أتمتة الخدمات وأعمال المؤسسة كافة، الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية لها وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى العمل على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

كما يتم العمل حالياً –والكلام لمقصود– على إطلاق خدمة السوق الإلكترونية، إذ يستطيع من خلالها أي تاجر عرض بضاعته عبر منصات البريد، وذلك وفقاً لمعايير وضوابط تضمن حق الشاري، خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين يتعرضون للتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سيتمّ العمل على وضع ضوابط للمعروضات، والمؤسسة مستعدة لإيصالها للمشتري عن طريق الموزعين التابعين لها والذين تضاءل عددهم بشكل كبير جداً، فبعد أن كان عددهم نحو 100 موزع في دمشق تقلّص إلى 28 حالياً.

مع الخاص

وذكر مقصود أن المؤسّسة إضافة إلى تعاونها مع القطاعات الحكومية فإنها تسعى للتعاون مع شركات القطاع الخاص وتقديم خدمات لها، وهناك حالياً اتفاق مع شركة mtn فيما يخصّ العمل البريدي الخاص بها والشحن الذي تودّ إرساله للمحافظات، وتم توقيع العقد مع الشركة وأصبحت مؤسّسة البريد الناقل الرسمي لـ mtn.

وتطرّق مقصود في معرض حديثه عن الخدمات البريدية إلى تفعيل خدمة تقديم الرواتب عبر نقاط بيع في المكاتب البريدية، والذي يساعد شريحة مهمّة من المواطنين في الأرياف باستلام رواتبهم من أقرب مكتب بريدي، كما تمّ الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على تقديم رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، فهناك نحو 700 ألف متقاعد، وسيتمّ الاتفاق معهم على موعد محدّد لتقديم الرواتب وبالتالي تخفيف العبء عن المصارف. أما خدمة المصرف العقاري فقد أصبحت الآن فعّالة ويستطيع أي شخص يقبض راتبه من مصرف عقاري أن يقبضه من مكاتب محدّدة للبريد، وهذا الموضوع لاقى صدى إيجابياً عند المواطنين وخاصة في الأرياف كريف دمشق– ريف طرطوس– ريف حماة، وسيُستكمل العمل مع المصرف لتوسيع الشبكة وتصبح موجودة بكافة المكاتب.

32 ألف مسرّح

وأشار مدير البريد إلى أن الاتفاق مع الإدارة المالية في وزارة الدفاع مازال مستمراً فيما يخصّ صرف مستحقات مسرّحي الجيش العربي السوري، حيث تمّ تقديم المستحقات لنحو 32 ألف مسرّح في جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المؤسسة بانتظار قوائم جديدة لتسليمهم مستحقاتهم.

ونتيجة للحرب تعرّضت العديد من المكاتب البريدية للتخريب والتدمير وخرجت من الخدمة، ليصبح عدد المكاتب الموجودة في الخدمة الآن 200 مكتب موزعة في المحافظات والأرياف، أما المكاتب خارج الخدمة فيبلغ عددها 206 مكاتب. وأشار مقصود في هذا الإطار إلى أن هناك خطة لإعادة تأهيل المكاتب وفق متطلبات إعادة الإعمار، حيث تمّ إعادة مكتب خان الوزير في ريف حلب، وهناك مكاتب أخرى في الريف سيعاد تأهيلها في الفترة القادمة.