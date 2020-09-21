“قسد” تختطف العشرات في المنصورة ودواعش أردوغان يفرضون الأتاوات في رأس العين

شنت ميليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة واختطفت عشرات المدنيين بريف الرقة، فيما واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي جرائمها ضد المدنيين في منطقة الجزيرة، حيث نصبت مجموعات منها حواجز لإيقاف المارة وابتزازهم وفرض أتاوات عليهم في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، في وقت يواصل الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي تنظيم داعش خدمة لمخططاته، حيث نقل ثلاثة من متزعمي التنظيم الإرهابي من سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة إلى قواعده غير الشرعية في لايف ستون بريف الحسكة وحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أهلية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد طوقت بلدة المنصورة وعدداً من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة”.

واختطفت الميليشيا خلال حملة مداهمات نفذتها الجمعة في قرية الفاطسة بريف الرقة الشرقي شابين من أهالي القرية واقتادتهما الى جهة مجهولة، وذلك في محاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي المطالبة بطردها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

بالتوازي، ذكرت مصادر أهلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين يوقفون السيارات المدنية والدراجات النارية التي تتوجه إلى مدينة رأس العين قرب قوس بلدة تل حلف بريف رأس العين الغربي ويفرضون على المدنيين مبلغ 3 آلاف ليرة سورية مع تهديد من يمتنع عن الدفع بالقتل وتوقيفه بتهم وذرائع مختلفة.

وترتكب التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في المناطق التي تنتشر فيها شمالي البلاد أعمالاً إجرامية بحق الأهالي من خطف وقتل وتهجير وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإحراق المحاصيل الزراعية وسرقة الأملاك والمعدات والآليات الزراعية والمنازل بعد تهجير أصحابها بذرائع وحجج واهية ناهيك عن قطعها المتكرر لمياه الشرب من محطة علوك ما يزيد معاناة المدنيين في الحسكة.

تصفية خمسة من متزعمي “داعش” في سجن المالكية

في الأثناء، يواصل الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي تنظيم داعش خدمة لمخططاته، حيث قامت مجموعة من قوات الاحتلال الأمريكي بتصفية عدد من متزعمي التنظيم الإرهابي داخل أحد السجون بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية نقلاً عن مقربين ممن يعملون في سجن المالكية أن مجموعة من ضباط قوات الاحتلال الأمريكي دخلت السجن وقامت بتصفية خمسة من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي، ولفتت إلى أن المجموعة قدمت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لتنفيذ المهمة والعودة على الفور عبر الطريق الذي جاءت منه.

وفي السياق أشارت مصادر محلية من مدينة الحسكة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت ثلاثة من متزعمي التنظيم الإرهابي عبر حوامة من سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة إلى قواعدها غير الشرعية في (لايف ستون) بريف الحسكة وحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي داعش عبر نقلهم من السجون في شمال سورية لإعادة تدويرهم والاستثمار فيهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة، وتقدم أحياناً على تصفية عدد من متزعمي التنظيم التكفيري في إطار محاولاتها لطمس الدلائل التي تؤكد تورطها بدعم إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.