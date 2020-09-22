إصدار مفاضلات القبول الجامعي.. و72 مركزاً معتمداً بالجامعات لقبول الطلبات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021.

وتضمن إعلان الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية (عام ومواز) ومفاضلات منح الجامعات الخاصة وطلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعاقين والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى الحدود الدنيا للتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي (عام ومواز).

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية للكليات الطبية 2320 درجة للقبول العام و2295 درجة للقبول الموازي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم قبول طلبات المفاضلة والتسجيل المباشر في 72 مركزاً معتمداً في جامعات دمشق وفروعها في (درعا والسويداء والقنيطرة) وحلب وتشرين والبعث وحماة والفرات وطرطوس وذلك اعتباراً من يوم السبت 26-9-2020 ولغاية يوم الثلاثاء 13-10-2020.

ووفق تعليمات الوزارة يتقدم الطالب إلى المفاضلة شخصياً أو من خلال وكيله القانوني (بموجب وكالة عامة أو خاصة) ويمكن أن يتقدم عن الطالب في حال عدم وجوده كل من (أب أو أم أو أخ أو أخت أو جد أو جدة) بموجب تفويض خطي من الطالب أو المفوض بالنسبة للشهادات الثانوية غير السورية ويقوم موظف التسجيل بالإدخال الإلكتروني لبيانات الطالب ثم تتم طباعة بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين ويتم تسليم الطالب إحداهما لإبرازها عند الضرورة بينما يتم الاحتفاظ بالنسخة الثانية من بطاقة المفاضلة العامة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.

ودعت الوزارة الطلاب إلى قراءة إعلان المفاضلة جيداً قبل التقدم إليها لمعرفة متطلبات القبول وشروطه مبينة أن بطاقة مفاضلة الفرع العلمي هذا العام تتضمن عدة تعديلات حيث أتيح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة 45 رغبة كحد أقصى منها 35 رغبة كحد أقصى للقبول العام والمحافظات الشرقية ومفاضلتي ذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وفق ما هو متاح له و10 رغبات كحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة ويمكن للطالب في كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو ألا يدون أي رغبة كأن يختار فقط قبولاً عاماً أو يختار فقط منح جامعات خاصة أو كلا القبولين.

ووفق تعليمات الوزارة يحق للطالب الذي دون في بطاقة المفاضلة 35 رغبة للمفاضلة العامة (عدا منح الجامعات الخاصة) في الفرع العلمي ورفضت جميع رغباته أن يتقدم بطلب لتسوية وضعه وقبوله في الكلية والمعهد الذي يرغب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول العام والشروط المطلوبة ولا تتم تسوية وضعه إذا كان عدد الرغبات المدونة أقل من 35 رغبة ولا تمكن تسوية الوضع على رغبة السنة التحضيرية أو إحدى منح الجامعات الخاصة أو المفاضلات الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي سبق أن تقدم فيها وذلك بعد تقديم طلب التعديل من قبل صاحب العلاقة أو من ينوب عنه إلى رئيس الجامعة وبعد حصوله على الموافقة تتم مراجعة مركز التعديل مرفق ببطاقة المفاضلة السابقة والممهورة من مركز التسجيل ويقوم المركز المختص بتعديل الرغبات إلكترونياً وتسليم النسخة المعدلة للطالب وفق الآلية المعتمدة أعلاه ويحتفظ بالنسخة الأخرى مرفقة بالطلب وبطاقة المفاضلة السابقة في المركز.

ووفق التعليمات يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية السورية لهذا العام للمفاضلة بلغة أجنبية واحدة (إنكليزي أو فرنسي أو روسي) يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 للفرع العلمي بعد طي علامة التربية الدينية ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

وبالنسبة للفرع الأدبي يتقدم الطلاب الذين حققوا شروط القبول (العام والموازي) إلى إعلان التسجيل المباشر للفرع الأدبي وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتسجيل بمن فيهم أبناء المحافظات الشرقية ويسدد الطالب الراغب بالتسجيل المباشر (مواز) سلفة مالية قيمتها 25 ألف ليرة سورية في حساب الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها وتحتسب هذه السلفة من قيمة رسوم الخدمات الجامعية بعد قبوله واستكماله إجراءات تسجيله ولا ترد هذه السلفة عند استنكافه عن التسجيل كما يمكن للطالب تعديل الاختصاص الذي سجل عليه لأكثر من مرة وذلك خلال المدة المحددة للتسجيل المباشر ولا يجوز التعديل بعد ذلك.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة في إعلانات المفاضلة لإجراء المسابقات والمقابلات للكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مقابلة لافتة إلى أنه يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركز تسجيل معتمد واحد فقط وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة الأولى وتلغى الثانية حكماً.

ولمزيد من المعلومات حول المفاضلة وإجراءاتها يمكن الاطلاع على دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021 الوارد على موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي قررت خلال اجتماعها الخميس الماضي قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 139588 طالباً بزيادة نحو 24 ألفاً عن العام الماضي مع مراعاة التوزع الجغرافي للطلاب بحيث يتم استيعاب القسم الأكبر منهم في الجامعات الموجودة بمحافظاتهم تخفيفاً للعبء المالي عن الأهالي.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على اعتماد نسبة للتعليم الموازي 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية والمعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار.

أحكام-وشروط-مفاضلات-القبول-الجامعي

جـدول-الحدود-الدنيا-لمجموع-الدرجات-المطلوبة-للتقدم-إلى-المفاضلة-العامة-ومفاضلة-السنة-التحضيرية-عامموازي-الفرع-العلمي

الشروط-العامة-للاختبارات-والمقابلات-في-الكليات-والمعاهد-

مفاضلة-منح-الجامعات-الخاصة-السورية-للكليات-الطبية

جدول-مفاضلة-منح-الجامعات-الخاصة-

جدول-مفاضلة-منح-الجامعات-الخاصة-العلمي-لأبناء-الشهداء-

أسماء-الكليات-التطبيقية-والمعاهدالتقانيةالخاضعة-لإشراف-المجلس-الأعلى-للتعليم-التقاني-والاختصاصات-الموجودة-فيها-

جدول-الحدود-الدنيا-للتسجيل-المباشر-للشهادة-الثانوية-من-الفرع-الأدبي-عام-وموازي-

إعلان-رقم-5-لحملة-شهادة-الدراسة-الثانوية-العامة-الفرع-الأدبي

إعلان-رقم-6-لحملة-الشهادة-الثانوية-المهنية-

شروط-التقدم-لمفاضلة-الطلاب-السوريين-غير-المقيمين-ومن-في-حكمهم

شروط-التقدم-لمفاضلة-الطلاب-العرب-والأجانب