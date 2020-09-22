مصرع عميل من ميليشيا “قسد” قرب بلدة الهول

تواصلت العمليات التي تستهدف مسلحي ميليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي في مختلف المناطق التي تنتشر فيها هذه الميليشيا في الجزيرة السورية، حيث قتل أحد مسلحيها أمس الاثنين في ريف الحسكة، وقالت مصادر أهلية بأن مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على أحد مسلحي ميليشيا قسد ما أدى الى مقتله قرب بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقتل مسلحان السبت من ميليشيا “قسد” في هجوم مسلح على إحدى نقاطها بريف الرقة الشمالي.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

في المقابل، شنت ميليشيا “قسد” حملة مداهمات جديدة واختطفت عددا من المدنيين كما قامت بالاستيلاء على عدد من منازل الأهالي بعد طردهم منها بريف الرقة.

وذكرت مصادر أهلية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أقدمت على مداهمة عدد من المنازل في مدينة الجرنية غرب الرقة واختطفت عددا من الشبان لسوقهم إلى الخدمة قسرا في صفوفها واقتادتهم الى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استولت أيضا على منازل قيد الإنشاء في السكن الشبابي شمال الرقة وذلك بعد طردها عددا من العائلات المهجرة والتي كانت تقطن داخل هذه المنازل.

وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” الأحد على تطويق بلدة المنصورة وعدد من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشبان من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها لزجهم عنوة للقتال في صفوفها وخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

سياسياً، أكد عضو مجلس النواب التشيكي زدينيك فوندراتشيك أن وجود الولايات المتحدة في الأراضي السورية غير شرعي كونها لم تحصل على أي تفويض بذلك من مجلس الأمن أو دعوة من الحكومة السورية الشرعية.

وأوضح فوندراتشيك في تعليق له نشره أن واشنطن تقوم خلال وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية بسرقة النفط السوري وتهريبه واصفا المزاعم التي تروجها عن ذلك بأنها “مثيرة للسخرية”.

من جهته أكد موقع نارودني نوفيني الإخباري التشيكي أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي كما أن قوات الاحتلال الأمريكية تقوم بسرقة النفط السوري وتهريبه.