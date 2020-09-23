تعاون سوري روسي في مجال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية

أبرمت سورية وروسيا الاتحادية في فيينا الاثنين اتفاقاً في مجال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية.

وأفادت شركة روس أتوم الروسية الحكومية في أمس الثلاثاء أن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الروسي مدير الشركة الكسي ليخاتشوف وعن الجانب السوري المدير العام للهيئة السورية للطاقة الذرية ابراهيم عثمان تنظم الفعاليات بين البلدين في مسارات مثل استخدام التقنيات الاشعاعية في مجال الطب والزراعة والصناعة وحفظ الأمن النووي والإشعاعي، وأوضحت أن الاتفاقية تسهم أيضاً في رفع مؤهلات الكادر الإداري والعلمي والتقني وغيره.

ومطلع الشهر الجاري، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن مشروع الاتفاقية الجديدة حول توسيع التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي بين روسيا وسورية يتضمّن أكثر من أربعين مشروعاً جديداً، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار مؤسسات الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة، علاوة على إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهرومائية.