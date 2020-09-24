الشعر.. أحلام وهموم وتجارب مع الشاعر جمال المصري

أطلّ علينا الشاعر جمال المصري بأحلامه وهمومه وتجاربه وقصائده المرصعة بألوان الحياة المختلفة من خلال الفعالية الأدبية التي أقامها مؤخراً فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب تحت عنوان “الشعر.. أحلام وهموم وتجارب” أدارها الأديب صبحي سعيد، الذي رأى أن الشعر ليس فقط للتعبير عن الآلام والمحن بل هو جرعة تفاؤل وافية من الأمل، والشاعر المصري مهندس بارع في بناء قصيدته بما يشدّنا إلى كل جملة وعبارة ولوحة شعرية.

رسالة كونية

في جو من التفاعلية والحوارية تحدث جمال المصري عن بداية تجربته الشعرية فقال: نظمت الشعر منذ زمن، وكان ظهوري الأول على المنبر عام 1978، وانقطعت بعدها لعشر سنوات حيث كنت أحد قواد الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان ولعبت حينها دوراً مهماً في الوعي الثقافي إضافة إلى عملي في الثورة، وعاصرت العديد من الشعراء المهمّين في الوسط الثقافي مثل ممدوح عدوان وسعد الله ونوس وغيرهم. وأوضح صاحب ديواني “سفينة الحلاج، شيبتي من ياسمين”: سبب تأخري في إصدار دواوين مطبوعة أنني لم أكن أملك مناخات مناسبة بشكل فعلي، ولديّ العديد من الدواوين المنجزة وغير المنشورة لأن النشر الخاص مكلف جداً، أما النشر الرسمي فتلعب فيه المحسوبية دوراً كبيراً، وأنا لا أريد أن أدخل في ذلك، لذا ألجأ إلى النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وربما في فترة الأزمة في سورية ساد التكرار على كتابتي لأن الظروف المتشابهة تخلق شعراً متشابهاً، ومن الطبيعي أن أنشغل بأزمة الوطن وما يدور فيه من صراع، ومن أجل فضح المعطيات الراهنة والاعتداءات والمؤامرات، لكن ما أن لاحت بوادر انتهاء الأزمة حتى عدت إلى الساحة الأدبية برؤية فلسفية جديدة.

وبيّن المصري أن للشعر دوراً كبيراً في تنوير الناس، فهو ديوان العرب ومخازن الحكمة ومستودع العلم، وله دوره أيضاً في توظيف المفاهيم لدى البشر، ففيه سحر يأسر النفوس، مشيراً إلى أن تعريفات الشعر المختلفة لم تعطه حقه، فهو مثل النور تشعر به ولكن لا تقبض عليه، وجميع تلك التعريفات لا علاقة لها بجوهر الشعر الذي له رسالة كونية إنسانية.

مناخ حر

وأشار المصري إلى ضرورة أن نولي مسألة الحداثة أهمية أكثر، ففي المدرسة يعطوننا قضايا مفروضة وذائقة جمالية محدّدة، ما يحول دون أن تكتمل الذائقة النقدية، منوّهاً بظهور شعراء دعوا لانفتاح الحداثة، فها هو السياب يستخدم الرموز والأساطير في شعره محاولاً التعبير عن أفكاره هرباً من الرقابة، مثل “عيناك غابتا نخيل”، حيث استخدم الأسطورة لتعميق المعنى الحقيقي الذي لا يغيب عن ناقد متمرس، والشاعر فعلياً يمتلك ثقافته الخاصة ولديه مشروعه المهمّ، ومعظم الشعراء يعتمدون على الأساطير والإسقاطات في كتاباتهم وهذا يتطلّب منهم معرفة عميقة بتاريخ بلدانهم، ولعلّ اللغة أبسط وأهم مقوماتها، فها هو محمود درويش يقول: “لا طروادة بيتي ولا مسادة وقتي”، كما كان للشاعر أمل دنقل دور كبير في استخدام الأسطورة التي تلقي ظلالها على الواقع من خلال نص “زرقاء اليمامة” الذي فتح آفاقاً جديدةً للتعامل مع الأسطورة.

وأكد المصري أن الثقافة التي يتمتّع بها القارئ تتيح له الولوج إلى عمق النص، وغالباً القارئ في تعامله مع الشعر بسبب انشغاله بمتاعب ومشاغل الحياة يقرأ القصيدة قراءة عابرة دون تذوق، فيمرّ على النص الذي أرهق الشاعر بنظمه مرور الكرام، معتبراً أن الشعراء الذين لجؤوا لاستخدام الرموز اليونانية وأساطيرها دون الاهتمام بروح هذه الأساطير أخطؤوا لأنهم حاولوا أسر الخيال بالعقلنة، ثم شدّد على أنه لا نستطيع أن نغفل دور الغزو الثقافي وطريقة التعامل مع المثقف، والاستسهال في منح الشهادات الفخرية التي هي سبيل جديد لتحطيم معنويات الكاتب والشاعر والباحث وغيره حيث تُمنح لمن لا يستحقها، في حين نرى البعض يعمل بجدٍ لابتكار أفكار مهمّة وتأليف الكتب القيّمة ولا يأخذ حيزاً من الاهتمام الذي يستحقه، منوّهاً بدور الإعلام والموسيقى والأغنية في شهرة بعض الشعراء كنزار قباني، وعبد الله الفيصل.. وغيرهم، مشيراً إلى أن الشعر الصوفي كان حركة مهمّة في تاريخ الإنسانية، فالإنسان يستمدّ سلطته من سلطة الله وليس من سلطة الحاكم، حيث عمل الشعر الصوفي على توسيع مفهوم الـ”أنا” والـ”أنت” والعاشق يفنى في المعشوق الذي هو الله، ومؤكداً أن الموهبة تفرض الأداء الشعري وهي تتوالى عبر العصور، فنحن لا نصنع شعراء أو نقاداً لأن النقد والشعر موهبة حقيقية تنبعث من فكر المبدع، والشاعر هو الذي يحوّل القبح إلى جمال بطريقة مبدعة وملفتة، ولا نستطيع أن نغفل التطور المذهل للخطاب الشعري عبر العصور ليصل إلى مستوى عالٍ من الإبداع وبشكل طبيعي اتكأ معظم الشعراء على التراث ثم ما لبثوا أن خلقوا تجربتهم الفريدة، والمبدع الحقيقي هو الذي يحلّق في سماء الشعر ضمن مناخات حرة واستقلالية متفردة.

لوردا فوزي