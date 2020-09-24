مقتل أربعة من “قسد” بينهم متزعم في عمليات بريفي الحسكة ودير الزور

تواصلت العمليات التي تستهدف مسلحي ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية، حيث قتل 4 منهم، بينهم متزعم بهجمات مجهولين بريفي دير الزور والحسكة.

ففي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر أهلية بمقتل اثنين من مسلحي ميليشيا “قسد” نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر، في حين قتل مسلح آخر برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في بلدة الحوايج بالريف ذاته.

كما ذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة تقل متزعماً في ميليشيا “قسد” بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أدى لمقتله وإصابة مسلح آخر كان معه.

هذا وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

وفي إطار ممارساتها القمعية المتواصلة بحق المدنيين في مناطق انتشارها داهمت ميليشيا “قسد” أحياء في مدينة الرقة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” طوقت عدداً من أحياء مدينة الرقة وداهمت المنازل فيها واختطفت عدداً من الشبان دون معرفة الأسباب أو الجهة التي اقتادتهم إليها.

وفي مدينة القنيطرة، انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن وقوع أضرار مادية، وذكر مراسل سانا أن عبوة ناسفة انفجرت في محيط مديرية مالية القنيطرة في الحي الخدمي بمدينة البعث وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكان.

معبر عائم يربط بين حيي العثمانية وحطلة بمدينة دير الزور

في غضون ذلك، افتتحت محافظة دير الزور معبراً طوفياً عائماً يربط بين حيي العثمانية وحطلة بمدينة دير الزور الواقعين على ضفتي نهر الفرات وذلك بعد تدمير جميع الجسور الموجودة على النهر خلال السنوات السابقة من قبل “تحالف واشنطن” غير الشرعي، وبين مدير المشروع رئيس المكتب الفني بالمحافظة المهندس فادي طعمة أن المعبر عبارة عن طوافة تتحرك بشكل ميكانيكي بواسطة محرك ومربوطة بكابلات معدنية مشدودة إلى قواعد بيتونية مسلحة على ضفتي النهر لمقاومة جريان المياه ويمكنها أن تحمل الآليات والأشخاص والبضائع بحمولة تصل إلى 40 طناً، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب أهالي ريف المحافظة الشمالي حيث يتيح لهم نقل البضائع والمحاصيل الزراعية مجاناً بين منطقة الجزيرة السورية وباقي مناطق المحافظة ومنها إلى المحافظات الأخرى إضافة إلى أنه يسهل نقل اللقاحات والأدوية وانتقال المرضى والطلاب والموظفين والعمال.

بدوره، أوضح مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عزيز عزي أن المشروع تم تنفيذه بموجب عقد مبرم بين مديرية الخدمات الفنية وفرع الشركة بقيمة عقدية تبلغ نحو 72 مليون ليرة وتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تضمنت تأهيل الطرق الواصلة إلى المعبر على ضفتي النهر وأعمال الكتل البيتونية والأكبال المعدنية والثانية الأعمال الميكانيكية والطوافة التي تمت فيها مراعاة كافة عناصر الأمان. وعبر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لإقامة المعبر كونه يتيح لهم فرصة الانتقال ونقل محاصيلهم ومنتجاتهم، منوهين بالجهود الحكومية المبذولة في سبيل تحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بالمحافظة.