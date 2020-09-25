مرتزقة أردوغان يختطفون 14 مدنياً بينهم 4 نساء من أهالي تل قاطوف

اختطفت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المدعومة منها عدداً من أهالي قرية تل قاطوف بمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي. وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات إرهابية مدججة بالسلاح وبدعم وتغطية من قوات الاحتلال التركي حاصرت قرية تل قاطوف في منطقة رأس العين وداهمت منازلها واختطفت 14 مدنياً بينهم 4 نساء واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف بين الأهالي نتيجة إطلاق رشقات من أسلحتها الرشاشة لبث الذعر بينهم وخاصة الأطفال والنساء.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المتمركزين في بلدة الداوودية وعتيق الهوى بالقذائف الصاروخية على قرى في ناحية أبو راسين شمال الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

في السياق ذاته اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية.

يأتي ذلك فيما استشهد 3 مدنيين وأصيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف، التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع للنظام التركي بمحيط مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة. وذكرت مصادر أهلية أن سيارة مفخخة كانت مركونة على طريق داخل القرية انفجرت أثناء مرور حافلة تقل ركاباً مدنيين ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في المكان واحتراق الحافلة. ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا لكون معظم الإصابات بين الركاب خطيرة.

مقتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد”

إلى ذلك قتل 3 مسلحين من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجمات متفرقة استهدفت نقاط انتشارهم ومحاور تحرك آلياتهم في ريفي دير الزور والرقة.

وأفادت مصادر أهلية بمقتل مسلحين اثنين من ميليشيا قسد بهجوم مجهولين بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطها في بلدة ذيبان وعلى سيارة عسكرية تقل عدداً من مسلحيها قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي.

وفي شمال مدينة الرقة ذكرت المصادر أن مسلحا من ميليشيا قسد قتل برصاص مجهولين استهدفوا إحدى نقاطها في منطقة السكن الشبابي

في سياق متصل، أصيب طفل بجروح بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور بريف دير الزور. وذكرت مصادر محلية أن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط بلدة الصور بريف دير الزور انفجرت ما أدى إلى إصابة طفل بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية في المكان.

تجمع شعبي في ريف القامشلي

أقام أهالي قرية تل سطيح بريف القامشلي تجمعا شعبيا وطنيا للمطالبة بطرد قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية والتنديد بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأكد المشاركون في التجمع وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري للقضاء على الإرهاب ومواجهة داعميه ورددوا هتافات تطالب بطرد المحتلين وتندد بالحصار الأمريكي الظالم على الشعب السوري.

ودعا المشاركون إلى مقاومة الاحتلالين التركي والأمريكي وطردهم من سورية للتخلص من ممارساتهم التعسفية ضد الأهالي بتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم وسرقة النفط والقمح وحرمان السوريين من ثروات بلادهم.

الشيخ غوار الحسو أشار إلى أن أبناء العشائر يرفضون بشدة تواجد المحتل التركي وتدخلاته في الشؤون السورية ويستنكرون ممارساته ضد أهالي الجزيرة السورية كما يستنكرون الاحتلال الأمريكي الذي يسرق جهد وخيرات المواطن السوري لافتاً إلى أن الأهالي في ريف القامشلي يقفون اليوم في قرية تل سطيح من عشيرة الراشد وباقي أبناء العشائر لتأكيد رفضهم لأي احتلال لأراضيهم ولأي شبر من أراضي سورية.