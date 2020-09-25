تكريم فناني التصوير الضوئي في السلمية

حماه ـ يارا ونوس:

أقامت مؤسسة سلمية الثقافية، بمشاركة فريق مشوار، في خان السلطان الأثري، حفل تكريم للمصورين الذين شاركوا بمسابقة التصوير الضوئي للهواة، حيث تم ترشيح 13 مصوراً تقديراً لتميزهم، وقد نال الأربعة الأوائل شهادات تكريم بالإضافة إلى جوائز نقدية ورمزية، وشملَ التكريم أيضاً عدداً من الفنانين التشكيلين الذين شاركوا في معرض “سورية بتجمعنا 2” الذي أُقيم في الحمام الأثري بالتعاون مع مشروع مدى الثقافي بحمص وجمعية العاديات بالسلمية بمشاركة 66 فناناً.

وأكد أحمد الأقرع عضو مؤسسة سلمية الثقافية أن معرض “سورية بتجمعنا 2” هو إحدى الفعاليات التي ستتم في العديد من المحافظات والتي بدأت من حمص ثم سلمية، ثم حماه ومرمريتا والقادم في دمشق، وحلب، والسويداء.

وبين أحمد الشيخ ياسين مؤسس فريق مشوار الثقافي أن إطلاق هذا المشروع جاء لدعم الفئة الشبابية في المدينة ودعم أي نشاط ثقافي أو فكري أو فني أو رياضي، والعمل على تحفيز نشاطهم وإبراز إنجازاتهم، وإيصالهم إلى المكانة التي يطمحون إليها.