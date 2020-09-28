ماكي: الدول الغربية تحاول بث الفوضى في بيلاروسيا

أكد فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروس أن الدول الغربية تقوم بمحاولة بث الفوضى في بلاده والتدخل في شؤونها الداخلية، وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تم بثها عبر الفيديو: نشهد عقب فشل محاولات فرض الثورة الملونة علينا محاولات لزعزعة الوضع في البلد مؤكدا أن التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروس سيكون لها أثر عكسي ويضر الجميع.

في سياق متصل، تمكن قراصنة من اختراق موقع الإعلام البيلاروسي الحكومي وبثوا في وقت النشرات الإخبارية الاعتيادية مقاطع تحرض على السلطات الروسية وتدعو إلى الفوضى. الأمر الذي أدى إلى أن البث عبر الإنترنت على موقع “BT” والذي يتضمن على وجه الخصوص قناة “بيلاروس1 TV” غير متاح.

وأعلنت مجموعة من المتسللين تسمي نفسها “عصابات الإنترنت” عبر قناة “تيلغرام” عن مسؤوليتها عن الانقطاعات الحاصلة بعمل موقع “BT” على الإنترنت، فيما لم تعلق الدائرة الصحفية لشركة التلفزيون والراديو عما حدث حتى الآن.

يذكر أن البث عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية بيلاروسية حكومية أخرى تدعى “ONT” لا يعمل أيضا.