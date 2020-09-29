تدابير احترازية مشددة.. عودة دور الحضانة ورياض الأطفال والأمهات العاملات للعمل

وجه مجلس الوزراء بعودة عمل دور الحضانة ورياض الأطفال وجميع الأمهات العاملات مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا. وطلب المجلس من الوزارات متابعة الاجراءات اللازمة لعودة عمل دور الحضانة ورياض الأطفال وجميع الأمهات العاملات إلى عملهن في الوزارات والجهات التابعة لها والتزامهن بالدوام الفعلي.

وكان مجلس الوزراء استثنى منذ شهر آذار الماضي الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال ممن هم في سن الحضانة من العمل ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.