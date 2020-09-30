اقتحامات جديدة للأقصى وتحذيرات من تدهور حياة الأسرى في ظل كورونا

جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وفق ما ذكرته وكالة وفا مبينة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وهدمت منشأة زراعية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق امسخربة يرزا شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية وهدمت منزلين.

من جهة اخرى طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، ولا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

ووفقاً لوكالة وفا شدد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

في سياق متصل حذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تدهور الوضع الصحي للأسرى الذين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية وخاصة الأسير المسن خيري حنون والأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 65 يوما مشدداً على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي