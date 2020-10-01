محافظة دمشق تستعد للشتاء.. ومشروع درء السيول على مراحل

دمشق – ميس خليل

باشرت ورشات التعزيل في محافظة دمشق تعزيل المطريات وتسليكها استعداداً لاستقبال فصل الشتاء. وأوضحت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندسة ملك حمشو أنه منذ بداية الشهر الماضي تمّ التعميم على جميع دوائر الخدمات للمباشرة بتعزيل المطريات وتجربتها عن طريق ضخ المياه بها والتأكد من عملها، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة للصرف الصحي ومديرية الصيانة في محافظة دمشق، ومؤازرة الدوائر بالصاروخ الآلي لمعالجة المطريات غير السالكة وخاصة في المواقع المهمّة، والمواقع التي تحدث فيها عادة استعصاءات، وقد بلغت نسبة الإنجاز ما يزيد عن 88%، مشيرة في تصريح لـ”البعث” إلى أن دوائر خدمات ركن الدين قامت بتعزيل مخمدات السيل في وادي السفيرة كذلك، استعداداً للموسم المطري، وتمّ الإيعاز للشركة العامة للصرف الصحي لتسليك خطوط المجمعات الرئيسية لشبكة الصرف الصحي كي تكون جاهزة لاستقبال كميات مياه الأمطار، إضافة لتعزيل الريكارات.

وتعمل مديرية الصيانة في المحافظة – وفقاً لحمشو – على استكمال إزالة الحمايات الآنية الموجودة في بعض الريكارات في المدينة لزيادة طاقة استيعاب الشبكة، إضافة إلى تعزيل مجاري الأنهار لزيادة طاقتها الاستيعابية أيضاً، ويجري حالياً الكشف على كافة أنفاق المدينة للتأكد من عمل مجموعات ومضخات التصريف، وذلك من قبل دوائر الخدمات ومديرية الإنارة والكهرباء، ويتمّ التأكد من جاهزية عمل مجموعات التوليد الاحتياطية أيضاً وتأمين المحروقات اللازمة لعملها، وتمّ تكليف الشركة العامة للصرف الصحي لإزالة كافة المصارف المطرية في الأنفاق وتجربتها، وكذلك تعزيل مستودعات الأنفاق وسيتمّ الانتهاء قريباً من هذه الأعمال.

وأوضحت حمشو أن لدى المحافظة نظام طوارئ يعمل على مدار الساعة عند الهطولات المطرية، لأن التواجد أثناء الهطولات لا يقلّ أهمية عن الاستعدادات قبل الهطولات لمعالجة أي انسداد أو سوء تصريف مفاجئ، وعند الهطولات الكبيرة لا نبالغ إذا قلنا إن غالبية مديريات المحافظة تستنفر كامل طاقاتها عند العواصف المطرية الشديدة، وتسعى المحافظة بشكل دائم لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع قنوات درء السيول في المدينة، حيث إن هذا المشروع حيوي ومهمّ جداً كون المدينة تقع على سفح منحدر جبلي، وهناك سعي لتنفيذ هذا المشروع على مراحل نظراً لكلفته العالية جداً.

من جهته ذكر مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي بسام عسكرية أن ورشات الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق عملت على إنجاز أعمال تعزيل وصيانة المصارف المطرية الموجودة في أنفاق المدينة (الفيحاء – الثورة – العباسيين – البيطرة – نهر عيشة – كفر سوسة – الكارلتون – 17 نيسان – الأمويين)، وذلك ضمن برنامج زمني منذ منتصف شهر آب، وتأكدت من جاهزيتها بالتجريب على الواقع. كما قامت الورشات العاملة في الشركة بتعزيل المصائد المطرية الموجودة على ضفة نهر يزيد، عند أفران ابن العميد والكيكية وساحة شمدين التي تستقطب مياه الأمطار القادمة من الجادات العليا في منطقة ركن الدين، وتصبّ مباشرة في مجرى النهر، في حين تمّت المباشرة أيضاً بتعزيل الشوايات المطرية التي تمّ تنفيذها خلال العام الماضي والموجودة عند مداخل ومخارج الأنفاق (الأمويين – 17 نيسان – الفيحاء)، حيث كانت مهمّة هذه الشوايات المطرية الحدّ من نزول مياه الأمطار والسيول إلى الأنفاق عند حدوث العواصف المطرية.