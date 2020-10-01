مطالبات أمام مجلس حقوق الانسان بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين

أكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن كيان الاحتلال يواصل انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة في الأراضي العربية المحتلة بدعم من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ممثل المجلس في مداخلته أنه منذ اليوم الأول من احتلال فلسطين تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب مثل هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية، وحول قطاع غزة المحاصر، قال: إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع تشهد تدهورا كبيرا نتيجة استمرار الحصار المفروض عليه، ولا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد19 ، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية للحد من هذا التدهور.

كما دعا إلى تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والضغط على “إسرائيل” للامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات تنسجم مع قواعد القانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وأكد خريشي خلال كلمة له أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على ضرورة تعزيز عمل مكتب المفوض السامي وحماية العاملين به والسماح لهم بالتنقل والإقامة في فلسطين وذلك من أجل تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وحماية القانون الدولي، داعياً المفوض السامي والأمين العام للأمم المتحدة وكل الدول إلى الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للسماح لآليات مجلس حقوق الإنسان بممارسة مهامها والسماح لحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص ولجان هيئات الاتفاقيات التعاقدية بزيارة فلسطين.

وأكد خريشي أن الفلسطينيين يرفضون بشكل قاطع مخططات الاحتلال ضم أي جزء من الأرض المحتلة لأنه يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح خريشي أن الشعب الفلسطيني لا يزال يتعرض لحملات الاعتقال حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967 استشهد منهم 224 داخل معتقلاته بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل الممنهج، مشيراً إلى أن أكثر من 5700 أسير فلسطيني لا يزالون في معتقلات الاحتلال يواجهون أوضاعاً صحية صعبة وأشكالاً مختلفة من التعذيب والعقوبات الجماعية إضافة إلى استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين 66 شهيداً بشكل غير قانوني وغير أخلاقي الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى وخاصة المرضى والنساء والأطفال.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم، وشنت قوات الاحتلال أيضاً حملة اعتقالات واسعة، تركّزت في الخليل وطالت أكثر من 50 فلسطينياً بينهم 30 أسيراً محرراً.

كما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون وهدمت منشأة زراعية بأراضي الفلسطينيين في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية، وأوضح رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين أن قوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون المعمرة بعد تجريف أراض في منطقة خربة حمودة غرب القرية تقدر مساحتها بثلاثة دونمات كما هدمت منشأة زراعية فيها.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين داخل قرية العيسوية في القدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باستخدام الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين قبل اقتحامها، كما أقدم الاحتلال على اعتقال شاب فلسطيني في البلدة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال قرية إماتين شرق قلقيلية، واعتقلت مواطن فلسطيني بعد مداهمة منزله.

بالتزامن، واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى، ونقل المركز الفلسطيني للإعلام أن الاحتلال في القدس المحتلة سلم شقيقين من عائلة أبو ميالة قراراً بهدم منزلهما في حي رأس العمود ببلدة سلوان.