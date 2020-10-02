أول رحلة تغادر مطار دمشق إلى القاهرة.. إيذاناً بعودة حركة الطيران

بعد أشهر من إيقافها بسبب جائحة كورونا.. أقلعت مساء أمس الخميس أول رحلة عبر الخطوط الجوية السورية من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة على متنها 130 راكباً إيذاناً بإعادة التشغيل المنتظم لحركة الطيران من وإلى المطار أمام المسافرين وسط إجراءات صحية تضمن النقل الأمن.

مدير المؤسسة العامة للطيران المدني المهندس باسم منصور أوضح خلال مؤتمر صحفي أن انطلاق العمل في المطار جاء استناداً إلى تعليمات مجلس الوزراء بإعادة افتتاحه بعد توقفه عن العمل كرحلات منظمة منذ شهر آذار الماضي بسبب جائحة كورونا لافتاً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لعودة عمل المطار استناداً إلى البروتوكول الذي تم إعداده من قبل مؤسسة الطيران المدني بالتنسيق مع شركات الطيران المدنية العاملة وتعليمات المنظمة العالمية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية التي تنظم عمل عودة المطارات والتي تتمثل بإجراءات الحماية والوقاية للركاب، وأشار إلى أن عودة حركة المسافرين ستمهد لعودة حركة الطيران التجاري ودوران العجلة الاقتصادية التي ترتبط بالمطارات، مؤكداً عودة مطارات حلب واللاذقية والقامشلي إلى العمل بعد تقييم الإجراءات التي تتم في مطار دمشق الدولي والتي تضمن عودة آمنة للرحلات مع درء خطر كورونا.

وبالنسبة لبرامج الرحلات بينت المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري أن المؤسسة منذ انتشار فيروس كورونا تابعت ونفذت كل الاشتراطات والتعليمات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين ولضمان نقل آمن لهم واقتصر نشاط المؤسسة على تسيير رحلات بشكل متفاوت لإجلاء المواطنين السوريين العالقين في الخارج وذلك وفق خطة عمل الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، وبينت أن إدارة المطار اتخذت التدابير كافة مثل التدقيق على وثيقة الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا بي سي آر بمدة صلاحية 96 ساعة ووضع أجهزة تعقيم للركاب والحقائب وأجهزة قياس حرارة واعتماد التنظيف والتعقيم على مدار الساعة ووضع علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني ولوحات دلالة وإرشاد وزيادة عدد عناصر الهجرة والجوازات مع افتتاح تسع كوات للمصرف التجاري السوري، وأوضحت أن التباعد المكاني بين المسافرين على الطائرة لم يطلب لأن الإجراءات الوقائية التي ستتبع على درجة عالية من الحرص لافتة إلى أن طاقم الطائرة سيرتدي لباس وقاية كاملاً وسيتم ترك آخر صفين من مقاعد الطائرة فارغين تحسباً لظهور أعراض على أحد المسافرين وتم تدريب طاقم المضيفين في الشركات الوطنية السورية للتعامل مع هذا الأمر.

مدير المطار المهندس نضال محمد أشار إلى أن إجراءات الوقاية والسلامة ستبدأ عند دخول المسافرين إلى المطار وحتى المغادرة وتشمل التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في صالة الانتظار أما بالنسبة للقادمين فإن اختبار بي سي ار لن يجرى عند وصول الراكب إلى المطار ولا إيقافه لتطبيق الحجر الصحي عليه شرط أن يكون لديه اختبار الـ بي سي ار سلبي من الدولة التي كان بها، ولفت إلى أن على المسافرين أن يصطحبوا معهم تحاليل بي سي ار من أحد مراكز وزارة الصحة المعتمدة لهذا الأمر وسيزود الراكب ببروشور يضم الإجراءات الصحية المتبعة ضمن البروتوكول الصحي في الدولة التي يسافر إليها كي يعرف ما يجب أن يفعله عندما يصل إلى مطارها وهذا يسهل العبء عليه.

عدد من المسافرين رحبوا بعودة استئناف الرحلات من وإلى المطار حيث عبرت هنادي أبو راس عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار لجهة التعقيم وارتداء الكمامة والتشديد على تحقيق التباعد المكاني بين المسافرين بينما أكد الشاب سعد العاجي أن عودة عمل المطار سهل عليه عملية السفر حيث أصبح يسافر دون الاضطرار للسفر إلى بلد آخر للوصول إلى البلد الذي يقصده.

وكان مجلس الوزراء قرر في الـ15 من الشهر الجاري إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.

إلى ذلك أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران البدء ببرمجة رحلاتها إلى أهم محطاتها مثل (الكويت والخرطوم ويريفان وطهران وأربيل وبغداد ودبي وجدة والرياض) عن طريق الكويت وذلك بعد إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي، وأشارت في بيان إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن جداول رحلاتها إلى كل المحطات وأنها تطبق على رحلاتها قواعد البروتوكول الصحي الخاص والمعتمد من قبل سلطة الطيران المدني السوري والمعمول به عالمياً من تعقيم كبائن طائراتها قبل وبعد الوصول إلى محطاتها إضافة لتزويد كل مسافر بحقيبة تتضمن كمامة ومواد تعقيم وقفازات بهدف تأمين الحماية القصوى لمسافريها.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن الحجز ومعرفة مواعيد الرحلات من خلال الاتصال بالرقم (0119211) أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).