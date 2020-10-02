مسابقة للطفل الموهوب بالرسم

أعلنت مؤسسة سوريانا للإنتاج الإعلامي والفني، بالتعاون مع أكاديمية سوريانا للتدريب، عن مسابقة محلية للمبدعين من الرسامين الهواة والمحترفين وممن ينتمون لأية مدرسة من مدارس الرسم المختلفة ويسعون للوصول بفنهم إلى أكبر عدد من الناس ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال رؤيتهم للفن وشغفهم فيه.

وتقسم المسابقة الموجهة لأعمار من 6 ولغاية 17 إلى مجموعتين: من 6 إلى 12 ومن 13 إلى 17 ليكون موضوع المسابقة لوحة تعبيرية عن جمالية البيئة الشامية المتأصلة في مدينة دمشق القديمة (منازل، أحياء، أزقة)، بمنظور داخلي أو خارجي، لتختار اللجنة التي يرأسها الفنان موفق مخول اللوحات الفائزة حيث سيحصل الفائزون على جوائز قيمة وميداليات وشهادات إبداع.