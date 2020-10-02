موسكو: دخول جيفري إلى سورية انتهاك سافر لسيادتها

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن دخول جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سورية دون موافقة حكومتها يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية. ونقلت سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي: هذا انتهاك آخر للقانون الدولي من قبل واشنطن وانتهاك لسيادة بلد مستقل من خلال دخول دبلوماسي أمريكي إلى سورية دون موافقة سلطاتها الرسمية.

وسبق لجيفري أن دخل الأراضي السورية أكثر من مرة في انتهاك سافر لسيادة سورية يضاف إلى الانتهاكات التي يمثلها الاحتلال الأمريكي لمناطق في شرقها.

بالتوازي، أكدت عضو مجلس النواب المصري إيفيلين متى زخاري ضرورة محاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دولياً على كل جرائمه التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة ولا سيما في سورية.

وأشارت زخاري إلى أن أردوغان رئيس نظام حاقد لا يريد الاستقرار لسورية أو لدول المنطقة ويدعم الإرهابيين رغبة في توسيع سلطانه ولا يعنيه الخراب الواقع في بلاده، وأكدت أن أردوغان يتحمل المسؤولية عن كافة جرائمه في سورية سواء بالضلوع المباشر بها أو بالتحريض عليها من خلال أفكاره الشيطانية ودعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية التي يتصدى لها الجيش العربي السوري وينتصر عليها مشددة على أن محاكمته دوليا مطلب عادل في مواجهة سياساته الإجرامية. ولفتت إلى أن أردوغان جعل من بلاده مأوى لكل التنظيمات الإرهابية التي جاءت من أصقاع العالم.