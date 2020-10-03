الاتحاد الأوروبي: لا تفاهم مع بريطانيا حول بريكست

فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق أي تقدم في ملف خروج بريطانيا “بريكست” وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول اتفاق بريكست لم تفض حتى الآن إلى تفاهم واضح على الخلافات القائمة بين الطرفين.

ونقلت رويترز عن ميركل قولها في مؤتمر صحفي عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة: لا يمكنني أن أعلن عن اختراق في المحادثات لكنني أشعر بالتفاؤل طالما أن المفاوضات حول عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ما زالت مستمرة”.

ووصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود وسط صعوبات تواجه كلاً منهما في وضع حد لتعاون تجاري استمر 50 عاماً بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أكد أن على بريطانيا أن تحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية بريكست مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحدود إيرلندا وذلك قبل أسبوعين من الموعد النهائي الذي حددته لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بينهما.

وفي هذا السياق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أن الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق اتفاق بريكست لكن ليس بأي ثمن وقالت خلال المؤتمر الصحفي: “من الضروري تكثيف محادثات بريكست فيما تبقى من وقت قبل حلول نهاية العام الجاري لوضع اتفاق جديد” مشيرةً إلى أن الخلافات الرئيسة ما زالت قائمة دون حل.