الاحتلال الأمريكي يخرج دفعة جديدة من النفط السوري المسروق باتجاه العراق

واصلت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد المنتشرين في مدينة الرقة اختطفوا عدداً من الشبان على حواجز يقيمونها بشكل مفاجئ في الشوارع ومفارق الطرق واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا ينفذون حملة اختطاف ممنهجة تستهدف شبان المنطقة لإجبارهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها.

وداهمت مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد على مدى الأسابيع الأخيرة معظم أحياء مدينة الرقة واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذلك بعد أيام قليلة من حملة مداهمات نفذها مسلحو الميليشيا طالت بلدات وقرى بريف المدينة واختطفوا عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

في الأثناء، أخرج الاحتلال الأمريكي أمس الجمعة قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية وذلك بالتزامن مع إخراجه عشرات الآليات التابعة له من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر محلية بأن رتلاً من 6 صهاريج ضخمة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية غادرت محافظة الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف المدينة الشرقي.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الأمريكي بإخراج 45 آلية عسكرية بتغطية من الطيران الحربي من قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

في سياق متصل توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي وذلك في تواصل حالات وفاة لأطفال خلال الفترة الأخيرة وللأسباب نفسها في المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية أن وفاة طفل جاء جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

إلى ذلك اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين ومحيطها شمال غرب حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن إرهابيين يتحصنون بريف إدلب الجنوبي اعتدوا مساء اليوم بقذائف صاروخية على المنازل في بلدة جورين وقرية ناعور جورين بالريف الشمالي الغربي. وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة