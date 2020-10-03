الرئيس كيم: ضرورة النهوض بالمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية

أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون ضرورة العمل على تحسين الاقتصاد والنهوض بالمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن الرئيس كيم شدد خلال تفقده مواقع إزالة الاضرار في قضاء كيمهوا على ضرورة تحسين اقتصاد القضاء ورفع المستوى المعيشي لأبنائه دون توقف عبر إعادة بناء معامل الصناعة المحلية على نحو حديث وتنشيط إنتاجها.

وأشار إلى أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من مشروع بناء مساكن في حاضرة القضاء منوهاً بإنجازات جيش البلاد ونجاحاته في هذا السياق.

وكان الرئيس كيم أكد الشهر الماضي ضرورة إعادة تأهيل المناطق المتضررة بفعل الفيضانات التي ضربتها في آب الماضي بما يخدم مصلحة الشعب وإزالة تداعيات تلك الكارثة الطبيعية التي حلت بقرية تايتشونغ ري في محافظة هوانغ هيه الشمالية.