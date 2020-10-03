كشف الخبراء، عن أن كوكب الزهرة ربما كان صالحا للسكن، إذا لم يغير كوكب المشترى مداره، وأثار تغيرات مناخية مثيرة على الكوكب الحار جدا الآن، فإن كوكب الزهرة هو عالم جهنمي به سحب من حامض الكبريتيك، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أنها كانت واحة شبيهة بالأرض منذ مليارات السنين، وكانت ستظل صالحة للسكن لولا كوكب المشترى.

ويعتقد العلماء في جامعة كاليفورنيا أن مدار كوكب الزهرة ربما كان أقل من دائرة، ولكن مع انتقال كوكب المشتري نحوه، دفع الكوكب أكثر فأكثر، كما أن المدار الحالي لكوكب الزهرة هو 0,006، لكن الفريق اكتشف أنه كان 0,3، وهناك احتمال أكبر بكثير أنه كان صالحا للحياة في ذلك الوقت. ولم تثبت النماذج السابقة رقصة كوكب المشتري بعد، حيث إن البعض يقول إنه شق طريقه ببطء نحو الشمس على مدار مئات الملايين من السنين.

وصمم الفريق نموذجا يحاكي النظام الشمسي، وحسب موقع جميع الكواكب في أي وقت وكيف تسحب بعضها في اتجاهات مختلفة. وأوضح الباحثون أنه عندما تحرك المشتري كان كوكب الزهرة قد مر بتغيرات جذرية في المناخ، حيث ترتفع درجة حرارتها ثم تهدأ ويفقد مياهه بشكل متزايد في الغلاف الجوي، ومن المهم فهم ما حدث لكوكب الزهرة، وهو كوكب كان من المحتمل أن يكون صالحا للسكن، ولديه الآن درجة حرارة سطحه تصل إلى 800 درجة فهرنهايت.