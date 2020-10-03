سماعات لاسلكية تتكيف مع شكل الأذن

قدمت إحدى الشركات حلاً لما يعاني منه الملايين حول العالم بشأن سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بهواتفهم الذكية، والتي تسبب ألماً وتهيجاً بسبب أطرافها المصنوعة من السيليكون.

وتتميز السماعات، وهي من إنتاج شركات “UE”، بأنها قادرة على التكيف على شكل أي أذن بفضل احتوائها على هلام (جيل)، والذي يتشكل على حجم الأذن تماماً بمجرد إحداث التوافق مع هاتفك الذكي في 60 ثانية فقط.

وقالت الشركة: إن سماعاتها الجديد “ستصلب شكل أذنيك بشكل دائم”، وأن هذه الملاءمة الشخصية ستوفر راحة للأذن خالية من الضغط أو الألم أو التهيج، حتى بعد الاستخدام المطول، وتوفر سماعات “UE Fits” عزلا فائقا للضوضاء السلبية، وذلك لأن أطرافها المجهزة تخلق إحكاماً طبيعيا يمنع الضوضاء المحيطة.

وعن كيفية عمل السماعات اللاسلكية الجديدة فذلك بفضل استخدامها تقنية “Lightform” التي تندمج مع مصابيح “LED” المدمجة والمزودة بالسماعات، والتي تساعد على تشكيل الأطراف لتلائم محيط الأذنين.

وتتمتع السماعات بعمر بطارية متواصل يصل إلى 8 ساعات، وتتنوع ألوانها بين الألوان الرمادي والأرجواني الفاتح والأزرق البحري، كما أنها مقاومة للعرق والماء، وتتكيف مع هواتف “آيفون” و”أندرويد”.