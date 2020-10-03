42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 13 ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 13 حالة ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 4289 حالة شفيت منها 1130 وتوفيت 203 حالات.

عربياً أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء التفشي. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 386، والإصابات إلى 42159. في المقابل، تماثل 528 شخصا للشفاء من الفيروس فيما بلغ العدد الكلي للفحوصات المخبرية 15943 اختبارا.

وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، أصدر قرارا بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيلها 481 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 481 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 335578 شخصا، وتعتبر حالات 10407 منهم ناشطة، بينها 970 حرجة. وأفادت الوزارة بتسجيل 29 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 29 في إحصائية 30 سبتمبر و26 يوم 1 أكتوبر، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 4823 كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “COVID-19” وصل إلى 320348 شخصا بعد تسجيل 602 حالتي شفاء جديدتين.

دولياً، قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إن حكومته تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 كانون الثاني 2021.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للاتحاد الأوروبي أن الحكومة تدرس اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 كانون الثاني المقبل. ومن المقرر أن تنقضي حالة الطوارئ الحالية في 15 أكتوبر الجاري.