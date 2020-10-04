صالح الحايك مستمر في شخصية “أبو رسمي”

يستمر الفنان صالح الحايك بتأدية شخصية المختار “أبو رسمي” في الجزء الحادي عشر من سلسلة باب الحارة بتوقيع المخرج محمد زهير رجب، سيناريو مروان قاووق، إنتاج قبنض ميدي، بمشاركة ممثلين جدد إضافة إلى فريق العمل السابق، ويحمل تطورات جديدة تتداخل مع خطوط الحبكة في الجزء العاشر التي بدأت بالاقتراب من حياة الدمشقيين الواقعية والتغييرات التي طرأت على الحارة وإظهار دور المرأة في الحياة العامة والمنزل.

وتحدث الحايك عن المشكلات الجديدة التي تظهر في الحارة والعمل على حلها مع عضوات الحارة ضمن حكايات اجتماعية شائقة، ويرى أن استمرار باب الحارة يعود إلى جمهور هذا العمل الفني المتابع من الخارج والداخل والذي يشجع على إنتاجه بأجزاء متعددة، حيث اشترت الجزء العاشر سبع عشرة محطة ما جعل شركة الإنتاج تستمر بإنتاجه رغم استمرار الشركات الإنتاجية الأخرى أيضاً بإنتاج الأعمال الشامية، فهناك أربعة أعمال شامية جديدة لموسم رمضان القادم.

ورداً على الانتقادات الموجهة إلى هذه الأعمال عقّب الحايك بأن أعمال الفانتازيا الشامية مطلوبة وتأخذ مكانها في الخارطة الدرامية ولو لم تكن مطلوبة لما صرفت الملايين لإنتاجها.

ولم يشارك حايك حتى الآن في عمل آخر لرمضان القادم.. ورغم نجاحه الكبير في أعمال البيئة وشخصية المختار إلا أنه يفضل الدراما الاجتماعية المعاصرة الأقرب إلى الواقع الحياتي والتي تتناول مسائل اجتماعية.. وربما يعود سبب اهتمامه بالدراما الاجتماعية المعاصرة إلى عمله الطويل في حلقات حكم العدالة.

ملده شويكاني