هجوم يستهدف عملاء “قسد” في الهول.. وتعزيزات عسكرية أمريكية إلى الرميلان

تواصلت الهجمات التي تستهدف مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ومحاور تحركاتهم في أماكن انتشارهم في الجزيرة السورية، حيث قتل أمس السبت مسلحان اثنان من الميليشيا بهجمات طالتهم بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً شنه مجهولون بأسلحة رشاشة استهدف نقطة تجمع لمسلحين من ميليشيا “قسد” في مخيم الهول، الذي تسيطر عليه الميليشيا بريف الحسكة الشرقي، أسفر عن مقتل أحد عناصر هذه الميليشيات وإصابة آخرين.

ولفتت المصادر إلى وصول تعزيزات من عدة سيارات مركب عليها رشاشات لمسلحي الميليشيا ترافقهم سيارة إسعاف وتم تطويق موقع الهجوم.

وأضافت المصادر إن مسلحاً آخر من ميليشيا “قسد” قتل جراء انفجار عبوة ناسفة كان زرعها مجهولون في وقت سابق في منطقة تل الشاير جنوب شرق الحسكة”.

في المقابل تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية عبر إدخال معدات عسكرية وآليات لدعم قواعدها العسكرية اللاشرعية في مناطق الجزيرة السورية حيث أدخلت خلال الساعات الماضية رتلاً من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية إلى مدينة الرميلان 70 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن رتلاً مؤلفاً من 40 آلية من شاحنات وبرادات وعدد من المدرعات العسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي محملة بمعدات ومواد لوجستية دخل الأراضي السورية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجه إلى مدينة الرميلان بريف الحسكة.