05, تشرين الأول, 2020 - 2:29 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

تظاهرة سينما الهواء الطلق

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث    51

تقيم المؤسسة العامة للسينما تظاهرة سينما الهواء الطلق في كل من السلمية، وعيون الوادي، وحماه، وحمص، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 تشرين الأول ولغاية 19 منه بمعدل ثلاثة أيام في كل منطقة، ويتم عرض الأفلام في كل منها وفق البرنامج التالي:

اليوم الأول “دمشق حلب” للمخرج باسل الخطيب.

اليوم الثاني “العاشق” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

اليوم الثالث “ماورد” للمخرج أحمد إبراهيم أحمد.

تُقام العروض -السابعة مساء، وتتوزع كما يلي:

منطقة السلمية: من 5 ولغاية 7 تشرين أول، في الحديقة بمنطقة الزراعة.

عيون الوادي: من 9 ولغاية 11 تشرين أول، ويقام العرض بالتعاون مع النادي الثقافي في المنطقة.

حماه: من 13 ولغاية 15 تشرين أول، في ساحة العاصي أمام الناعورة الكبيرة.

حمص:  من 17 ولغاية 19 تشرين أول في الحديقة المقابلة لصالة كندي حمص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *