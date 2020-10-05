تقيم المؤسسة العامة للسينما تظاهرة سينما الهواء الطلق في كل من السلمية، وعيون الوادي، وحماه، وحمص، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 تشرين الأول ولغاية 19 منه بمعدل ثلاثة أيام في كل منطقة، ويتم عرض الأفلام في كل منها وفق البرنامج التالي:

اليوم الأول “دمشق حلب” للمخرج باسل الخطيب.

اليوم الثاني “العاشق” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

اليوم الثالث “ماورد” للمخرج أحمد إبراهيم أحمد.

تُقام العروض -السابعة مساء، وتتوزع كما يلي:

منطقة السلمية: من 5 ولغاية 7 تشرين أول، في الحديقة بمنطقة الزراعة.

عيون الوادي: من 9 ولغاية 11 تشرين أول، ويقام العرض بالتعاون مع النادي الثقافي في المنطقة.

حماه: من 13 ولغاية 15 تشرين أول، في ساحة العاصي أمام الناعورة الكبيرة.

حمص: من 17 ولغاية 19 تشرين أول في الحديقة المقابلة لصالة كندي حمص.