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05, تشرين الأول, 2020 - 2:29 صباحًا
البرازي أمام مجلس الشعب: تجربة تسعير جديدة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار
مليشيا “قسد” تحاصر الحصيوة بريف الحسكة وتختطف عدداً من أبنائها
قبل شهر من معارك قرة باغ.. النظام التركي أرسل مرتزقة إلى أذربيجان!
مجلس اتحاد الصحفيين: زيادة التعويضات الطبية للصحفيين
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يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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صحيفة البعث
5-تشرين الأول-2020
4-تشرين الأول-2020
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“من التبرير إلى التغيير”.. المشاعر وتأثيرها على الذات الإنسانية
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