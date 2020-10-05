مجلس اتحاد الصحفيين: زيادة التعويضات الطبية للصحفيين

أقر مجلس اتحاد الصحفيين، خلال اجتماعه في الدورة السادسة للعام 2020 والذي حضره الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله ومعاون وزير الإعلام لشؤون المؤسسات الإعلامية أحمد ضوا، زيادة التعويضات الطبية للصحفيين وفق شرائح، قسّمت إلى أربع: الأولى لمن لديه خدمة من سنة إلى خمس سنوات وتصبح 16000 ليرة سورية والثانية لمن لديه خدمة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لتصبح 21000 ليرة والثالثة لمن لديه خدمة فوق 15 سنة فتصبح 25000 ليرة أما الشريحة الرابعة لمن لديه خدمة فوق 25 سنة فتصبح 30000 ليرة كما تم رفع تعويض المتقاعدين إلى 25000 ليرة وذلك اعتبارا من العام القادم.

وركز المشاركون، في الاجتماع المنعقد في نادي الصحفيين بدمشق تحت شعار “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة”، على أهمية معالجة الإشكاليات المتعلقة بالاستثمارات التابعة للاتحاد ورسوم الاشتراك وإعانة الوفاة ورفع الراتب التقاعدي وسن التقاعد للصحفيين وإقامة دورات تأهيل وتدريب في مجال الاعلام الالكتروني.

وناقش المشاركون في اجتماعهم جدول الاعمال السنوي المتضمن خطط عمل فروع الاتحاد ومقترحات وتوصيات فروع الاتحاد في المحافظات إضافة إلى التقارير التنظيمية والمالية المقدمة إلى مجلس الاتحاد من المكتب التنفيذي.

وفي تصريح للصحفيين بين رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن المجلس ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر أي مرتين كل عام، وتم تأخيره بسبب الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، مستعرضا أهم النقاط الموجودة على جدول أعمال المجلس ولا سيما ما يتعلق منها بالاستثمارات وحل القضايا العالقة المتعلقة بطبيعة العمل وزيادة الراتب التقاعدي والجمعية السكنية للصحفيين.

وحول الصندوق التعاوني كشف عبد النور وجود اقتراح لزيادة تعويض بعض الخدمات التي يقدمها الاتحاد مثل المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الاخرى كالزواج والولادة وغيرها.