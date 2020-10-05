مليشيا “قسد” تحاصر الحصيوة بريف الحسكة وتختطف عدداً من أبنائها

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي العدواني في المنطقة اعتداءاتها على المدنيين والتضييق عليهم حيث اقتحمت قرية في ناحية تل حميس واختطفت شابين من أبنائها واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد طوقت قرية الحصيوة التابعة لناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي واقتحمت منزلاً فيها واختطفت شابين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر بأن ميليشيا قسد شنت حملة اعتقالات في القسم السادس من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة بحثاً عن أسلحة وذخائر في ظل ارتفاع معدل حوادث القتل في المخيم وهي ليست المرة الأولى التي تعمد دوريات من الميليشيا إلى تفتيش أقسامه من دون جدوى.

عشرات العائلات تعود إلى مدنها وقراها المحررة في ريف دير الزور

بالتوازي، عادت عشرات العائلات المهجرة إلى مدنها وقراها في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد تحرير وحدات الجيش العربي السوري للمنطقة من الإرهاب وتأمين الخدمات فيها.

وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور كنعان عبد الوهاب خلال استقبال العائلات في ناحية الجلاء بريف البوكمال الغربي أنه في إطار إعادة جميع المواطنين الذين هجرهم الإرهاب إلى منازلهم وقراهم تمت اليوم إعادة أكثر من ألف مواطن إلى قرى وبلدات السيال وحسرات والجلاء وقطعة البوكمال بريف دير الزور.

ولفت عبد الوهاب إلى أنه تم توفير الخدمات الأساسية للأهالي العائدين وتفعيل المرافق الحكومية في القرى والبلدات حيث تم تفعيل عمل البلديات والنواحي الشرطية والمجمعات القضائية بالتوازي مع العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين من مياه ومخابز ومدارس ومراكز صحية ومستلزمات عملية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأكد عدد من العائدين أن العودة إلى قراهم ومنازلهم ما كانت لتحصل لولا تضحيات الجيش العربي السوري الذي خلصهم من الإرهاب وأن العودة هي بداية حياة جديدة داعين الشباب إلى الالتفاف حول الجيش العربي السوري حتى طرد المحتل وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن وتخليصه من الإرهاب.

ولفت العائدون إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الأهالي ومختلف الجهات المعنية للعمل على إعادة البناء والإعمار من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد وضمان مستقبل مشرق لأبنائها.