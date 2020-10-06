“قسد” العميلة تحاصر ذيبان وتسرق منازل المواطنين

تواصلت الهجمات على مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ومحاور تحركاتهم في أماكن انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل أمس الاثنين مسلحان وأصيب آخرون من الميليشيا بهجمات طالتهم في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين اثنين من ميليشيا قسد قتلا برصاص مجهولين في محيط بلدة الجرنية غرب مدينة الرقة وباستهداف سيارة عسكرية للميليشيا في محيط مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وفي ريف الحسكة ذكرت المصادر إن مجهولين أطلقوا النار على مسلح من ميليشيا (قسد) في مدينة الشدادي ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة. وفي ريف دير الزور أصيب أحد مسلحي ميليشيا قسد في هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف تجمعا لهم في بلدة الشحيل بالريف الشرقي للمدينة.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين من ميليشيا (قسد) مدججين بالأسلحة داهموا بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عمن يسمونهم (مطلوبين) واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

وفي ريف الحسكة قالت المصادر إن مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد قاموا باختطاف شابين بعد توقيفهما على أحد حواجزها في قرية ام الزر شمال مدينة الشدادي واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد شنت حملة مداهمات في القسم السادس بمخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه شرق الحسكة وقامت باختطاف عدد من المدنيين المقيمين في المخيم.

في سياق متصل، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل عربات من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة إلى قواعدها اللاشرعية في ريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن رتلا مؤلفا من 10 عربات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخل الأراضي السورية قادما من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية لتعزيز قواعده غير الشرعية في سورية.