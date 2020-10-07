تواصل الهجمات ضد “قسد”.. والميليشيا العميلة تحاصر بلدة السوسة

تواصلت الهجمات التي تستهدف ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في مناطق انتشارها في منطقة الجزيرة السورية حيث قتل أحد مسلحيها وأصيب آخر في الحسكة والرقة.

وأفادت مصادر أهلية بأن مسلحا من ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين في مدينة الطبقة نحو 40 كم غرب مدينة الرقة في حين أصيب أحد مسلحي الميليشيا بجروح خطيرة بإطلاق النار عليه في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

وفي إطار ممارساتها ضد الأهالي والتضييق عليهم ذكرت مصادر أهلية أن مجموعات من الميليشيا شنت حملة مداهمات في بلدة السوسة شرق دير الزور وروعت الأهالي بحجة بحثها عن مطلوبين وفارين من الخدمة في صفوفها.

تفجير إرهابي يستهدف مدينة الباب

بالتوازي، استشهد 17 مدنياً وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة نقل بضائع كبيرة (كميون) انفجرت وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد 17 مدنياً وإصابة 47 آخرين على الأقل ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الإصابات جراء الانفجار الذي وقع في ساعة الذروة خطيرة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء لافتة إلى أن مشافي مدينة الباب تزدحم بالجرحى وسط دعوات للتبرع بالدم.

وتنتشر في المناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

تجمع شعبي وخيمة وطن في ريف القامشلي

في الأثناء، أقام أهالي قرية جلبارات في ريف القامشلي الجنوبي تجمعاً شعبياً وخيمة وطن احتفاء بالذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي على الأراضي السورية.

ورفع المشاركون أعلام الوطن ورددوا هتافات تطالب بخروج القوات المحتلة الأمريكية والتركية الموجودة على الأراضي السورية والتي نهبت خيرات السوريين واستباحت أرضهم.

الشيخ فايز عبد العزيز العاكوب قال: نقف اليوم في ذكرى حرب تشرين التحريرية الغالية على قلوبنا جميعا ونتذكر تضحيات رجال الجيش العربي السوري لتحرير الأرض وحماية سورية من كل خطر غاشم ونحن اليوم نكمل مسيرة الدفاع عن الوطن مع أبنائنا في مواجهة عنجهية جديدة متمثلة بالاحتلالين الأمريكي والتركي الذي زعزع الأمن في منطقتنا ونهب خيراتنا.

المواطنة أمل العلي أشارت إلى أن الاحتلال الأمريكي والتركي يمثل إرهاباً دولياً من نوع جديد مستغربة الصمت العالمي على السرقات العلنية الأمريكية للثروات السورية وتسهيل دخول الإرهاب من قبل النظام التركي إلى الأراضي السورية متسائلة .. أين من يرفعون شعارات حماية حقوق الإنسان.. لقد عانى الإنسان السوري جوعاً وعطشاً ورعباً منذ بدء هذه الحرب الظالمة على شعبنا.