قواتنا المسلحة تحتفل بذكرى تشرين التحرير: إرادة الصمود تتجدد اليوم

أحيت قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها أمس الثلاثاء الذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية التي شكلت مأثرة عربية خالدة وصفحة مشرقة في تاريخ العرب الحديث بالنجاحات الجغرافية والعسكرية والمكاسب السياسية والمعنوية التي حققتها والتحولات الكبرى التي أحدثتها في طرائق التفكير حيث أحيت الأمل في النفوس وأعادت الكرامة الوطنية وحطمت جدار اليأس الذي كان قائماً بعد حرب حزيران 1967م.

وشدد القادة في كلماتهم على أن إرادة الصمود التي انتصرت في تشرين التحرير تتجدد اليوم في حرب تطهير سورية من الإرهاب وعاهد القادة شعبنا الوفي على أن روح تشرين ومعانيها ودلالاتها ستبقى شعلة متقدة تنير لنا الطريق وتذكي إرادة النصر.

وأقيمت بهذه المناسبة العروض العسكرية في التشكيلات والمنشآت العسكرية حيث أظهرت المستوى العالي من الاستعداد والجاهزية واللياقة التي يتمتع بها مقاتلونا البواسل.

كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية وزاروا الجرحى في المشافي العسكرية وهنؤوهم بهذه المناسبة الغالية وتمنوا لهم الشفاء العاجل.