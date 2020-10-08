تحت شعار “معركتنا هي مع الفكر الإرهابي قبل أن تكون مع الإرهابيين كأشخاص” انطلاق أعمال مؤتمر مديري الأوقاف في حلب

تحت شعار قول السيد الرئيس بشار الأسد “معركتنا هي مع الفكر الإرهابي قبل أن تكون مع الإرهابيين كأشخاص” افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أمس الأربعاء أعمال المؤتمر السنوي العام لمديري الأوقاف والذي يناقش في جلساته العديد من المحاور أهمها : الاستمرار في مواجهة التطرف من خلاب الخطاب الديني المعتدل، وخطة العمل الجديدة لمديرية التوجيه والإرشاد في الوزارة واعتماد نماذجها الجديدة في تدريب وتأهيل وفحص الأئمة والخطباء، والتأكيد على أهمية العمل المؤسساتي والاستمرار في تطوير الأداء في كافة إدارات الوزارة..