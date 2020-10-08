مباحثات سورية روسية موسّعة.. رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار

عقدت في مبنى مجلس الوزراء الروسي جلسة محادثات رسمية موسعة ترأسها عن الجانب السوري منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية وعن الجانب الروسي يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وجرى التأكيد خلال الاجتماع، الذي يعتبر تتويجاً لمباحثات الوفد الحكومي السوري في موسكو، على أهمية رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين السوري والروسي.

وأكد الوفدان خلال الاجتماع على تقييمهما العالي لهذه المباحثات والنتائج التي تمخضت عنها من قرارات وتوصيات تناولت الخطوات العملية والتنفيذية الهادفة إلى استكمال مشاريع التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وجدد بوريسوف تركيز موقف بلاده على أن هذه المباحثات تأتي في إطار إطلاق العمل بمشاريع التعاون بين البلدين في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه وسبل تعزيز متطلبات السوق السورية من المواد الأساسية للاستهلاك المحلي في ظل الصعوبات التي يعانيها المواطن السوري بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

وضم الوفد الروسي العديد من الجهات الرسمية الروسية من وزارات الخارجية والمالية والتنمية الاقتصادية والطاقة والصناعة والزراعة والتجارة، فيما ضم الوفد السوري كلاً من الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور كنان ياغي وزير المالية والدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي والدكتورة ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور رياض حداد سفير سورية في موسكو.