68 آلية للاحتلال الأمريكي محملة بالمعدات العسكرية إلى القامشلي

قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا “قسد” في هجوم شنه مجهولون غرب مدينة الرقة، في الوقت الذي واصلت فيه الميليشيا ممارساتها ضد المدنيين واختطفت شابين من مخيم الهول بالحسكة، وذكرت مصادر أهلية من الرقة أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجز الفروسية الذي يقيمه مسلحون من ميليشيا “قسد”غرب مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وفي إطار ممارساتها ضد الأهالي والتضييق عليهم ذكرت مصادر أهلية أن عناصر الميليشيا اختطفوا شابين من مخيم الهول شرق مدينة الحسكة واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

في غضون ذلك، استشهد مدني في مدينة رأس العين المحتلة جراء اشتباكات اندلعت بين المجموعات الإرهابية المتنازعة فيما بينها على النفوذ واقتسام المسروقات والسيطرة على الأحياء، وذكرت مصادر محلية أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية في مدينة رأس العين المحتلة ما تسبب باستشهاد أحد المدنيين.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اقتتالاً بين الإرهابيين الذين ينتمون لما يسمى تنظيم أحرار الشرقية والفرقة 20 والسلطان مراد والحمزات وغيرها نتيجة خلافات بينهم على تقاسم المسروقات والنفوذ واختلاف الولاءات لمشغليهم وهذا يؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين بين صفوفهم وشهداء وجرحى بين المدنيين الذين يرحل بعضهم عن منازلهم خوفا على حياة أبنائهم.

إلى ذلك، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواتها غير الشرعية في ريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أن رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي دخل إلى ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي ترافقه طائرات مروحية قادماً من الأراضي العراقية. وأشارت مصادر أخرى من منطقة الرميلان إلى أن الرتل الذي يضم 55 آلية بينها برادات وشاحنات التحقت به 13 آلية عسكرية قدمت من طريق تل عدس إلى رميلان حيث توجه الرتل إلى مدينة القامشلي.