نقابة الصيادلة تعقد مؤتمرها العام الثامن والثلاثين

دمشق – بسام عمار:

عقدت نقابة الصيادلة مؤتمرها العام الثامن والثلاثين، تحت شعار “هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا تتطلب قدرا عاليا من الشعور بالانتماء والاستعداد، للبذل والإخلاص في العمل” في فندق الشام بدمشق.

واشارت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى ضرورة تطوير الصناعة الدوائية، وسد النقص في بعض الأصناف، والتشدد في مكافحة التهريب، ورفع هامش الربح للصيادلة، وإعادة النظر بموضوع الإغلاقات والتشميع بحق الصيادلة المخالفين، وأن يكون الرأي الأول للفرع، وإعادة الخمسة بالمئة من المعامل، ومعالجة إشكاليات خدمة الريف، والتشدد بموضوع تواجد الصيادلة في مستودعات الأدوية، وإيجاد طرق للتخلص الآمن من النفايات الصيدلية، وتأمين البدائل للأصناف المفقودة، وزيادة المسافات بين الصيدليات، واعتماد اللصاقة الليزرية، وتسهيل نقل الشحن الدوائية بين المحافظات، والاستفادة من الأدوية المنتهية الصلاحية، ومعالجة مشكلة التأمين الصحي بين الصيدليات وشركات التأمين.

الدكتورة وفاء كيشي نقيب الصيادلة ذكرت ان مجلس النقابة عمل على متابعة الكثير من القضايا والموضوعات، التي تم طرحها خلال مؤتمرات الفروع، لإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية، ومعالجة ما هو ضمن صلاحياته، واتخاذ بعض القرارات المهمة التي تركت آثارا إيجابية لدى الزملاء، ويتم العمل على معالجة ما تبقى من قضايا تحتاج لمعالجة، إضافة إلى تعزيز العمل المؤسساتي وآليات التواصل مع الفروع، وتمت معالجة المشكلات التي تقدم بها الزملاء بشكل مباشر إلى النقابة، وتسديد رسوم الزملاء في فروع الرقة ودير الزور والحسكة، وتقديم الدعم المالي للفروع لإنجاز بعض الاستثمارات وبناء مقرات، وأضافت: تم العمل على توفير الدواء بشكل دائم في الصيدليات، ومعالجة العصوبات والمشكلات المتعلقة بنقص بعض الأصناف في بعض المحافظات، من خلال إرسال بعض شحن الأدوية من مستودع النقابة المركزي إلى المستودعات المركزية للفروع، وكانت النقابة حاضرة بقوة بكل الأمور التي تعنى بالشأن الصيدلاني والدوائي، والتي نسعى دائما لتطويرها، منوهة بأنه تم العمل على تحصين النقابة وفق القانون الخاص بها، وتحسين مواردها والحفاظ على أموالها، مبينة انه يتم العمل على تأسيس معمل للسيرنغات والمستلزمات الطبية تحت مسمى “سيريا فارما”، والذي يأتي ضمن برنامج إحلال المستوردات، لتأمين المادة وبطاقة إنتاجية مقدارها 140 مليون سيرنغ، حيث تم الانتهاء من المخططات والتراخيص الخاصة بذلك، مبينة انه سيتم تأسيس معهد وطني للعلوم الصيدلانية لمنح الشهادات العليا والتدريب والتأهيل، وأنه مع بداية العام القادم سيكون الراتب التقاعدي 35 ألف ليرة، لافتة الى أنه في المستودع المركزي للنقابة تتواجد مختلف أنواع الادوية، وأرباحه خلال ستة اشهر بلغت 81 مليون ليرة.