إطلاق تطبيق مكافحة الإهدار الغذائي

أُطلِق رسمياً في مدينتين أمريكيتين تطبيق “تو غود تو غو” للهواتف الجوّالة الذي يتيح شراء وجبات وسلّات غذائية بأسعار زهيدة بدلاً من إتلافها في 14 دولة أوروبية.

وقالت الشركة المؤسِسة للتطبيق لوسي باش بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإهدار الغذائي إن “ثمة عملاً كبيراً جداً ينبغي القيام به في الولايات المتحدة للحدّ من هذا الإهدار، وتغيير العقليات على المدى الطويل”. وأوضحت أن الهدف من هذا التطبيق الذي حمّله خصوصا 7 ملايين فرنسي، هو “إثبات أننا قادرون على التأثير في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي” في المدينتين المختارتين خلال 2020، قبل “نشره في مجمل أنحاء البلاد سنة 2021″، وأبدت أملها في أن يسهم التطبيق في إنقاذ أربعة ملايين وجبة طعام في الولايات المتحدة من الإتلاف العام المقبل.

وفي كانون الثاني، وقّع 38 موزّعا واتحادا مهنيا وجمعية للمستهلكين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في فرنسا، بمبادرة من “تو غود تو غو”، على “ميثاق” تعهدوا فيه مكافحة الهدر الغذائي من خلال تحسين “إدارة تواريخ الاستهلاك وفهمها”.